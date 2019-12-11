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今天留意氣溫變化 明天午後起迎好天氣

2019-12-11 07:29聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

今天全台各地仍然都是相對晴朗穩定的天氣，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，雖然北部和東部雲量仍然偏多，但是降雨機率也不高，只有山區將有局部零星短暫飄雨或小雨，西半部和東部大致上幾乎都是可以見到陽光的穩定天氣。

今天仍要留意溫度變化，他說，不只是輻射冷卻仍然明顯，太陽下山後溫度下降的速度很快，台灣今天其實是受到一波東北風增強的影響，只是這波冷空氣偏弱，水氣也不多，因此天氣轉變的感受上不是那麼明顯。

他說，不過冷空氣南下還是會抑制北部和東北部的白天溫度上升，因此幾乎一整天仍然都是相對偏涼，預計白天高溫約21到22度。中南部、東部及東南部則較不受到影響，白天溫度可以上升到24至26度，相對較舒適，只是晚上還是冷。

預計這波冷空氣的影響時間只到周四上半天，賴忠瑋表示，周四下半天起東北風將逐漸減弱，轉為較溫暖的偏東風，整個西半部及北部都將會相當晴朗穩定。

賴忠瑋表示，東部雲量雖然偏多，不過降雨機率也不高。預計穩定的天氣可以持續到下周三，而且溫度將日漸回暖，尤其周日開始隨著北方高壓東移，台灣轉成偏東風到東南風，各地白天高溫甚至有機會上看27度，相對較舒適，清晨低溫也會回升到16到18度。

另外今天要留意沿海風浪，東北風增強將造成沿海地區風浪較大，也容易出現長浪，前往海邊活動要特別注意安全。

賴忠瑋表示，未來一周天氣較偏乾偏暖，主要原因是目前太洋高壓位置較偏北，導致最近冷空氣的位置都在比較偏北的中國北方、韓國及日本附近，不算是很強，南下幅度也不大，抵達不了台灣附近，不然就是到台灣時都已經偏弱了，才會造成本周較溫暖舒適的天氣。不過若要前往高緯度地區，還是要多留意與台灣的溫差。

未來一周天氣較偏乾偏暖。本報資料照片
未來一周天氣較偏乾偏暖。本報資料照片
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