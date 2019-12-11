故宮南院推奇幻故宮 吳密察:明年南院將設數位展間

故宮昨與中華文化總會聯手宣告，21日將於故宮南院推出「奇幻故宮:南院嘉年華」歡樂派對。故宮院長吳密察透露，明年故宮南院將設置數位展間，展示故宮獲獎的各種VR、AR藝術體驗作品，體驗藝術與高科技結合的奇幻之旅。

故宮表示，繼去年「嘻哈故宮」獲得各界熱烈迴響，今年再度攜手文總舉辦「南院嘉年華」，集結潮流音樂、親子劇團、手作工坊及風格市集，從早到晚用豐富的活動主題，展現故宮南院的多元面貌。

活動包括「奇幻舞台」找來音樂節等級超強卡司、「玩奇城堡」邀請親子同樂看劇團聽故事、「奇想工坊」匯聚特色創意手作坊、「奇貨市集」嚴選台灣各地好滋味。歡迎民眾來故宮南院聽好歌、逛市集、玩手作，讓藝術點綴生活，用音樂溫暖冬日。

故宮近年致力發展高科技與藝術的結合，製作各種VR、AR藝術體驗作品，將清明上河圖、懷素自敘帖，化成令人目眩神迷的虛擬實境。故宮南院17日將攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館、慕夏基金會與HTC VIVE Arts，聯手完成「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，帶給觀眾一場虛實整合的文明奇幻之旅。