新竹散策小旅行 巷弄森林系咖啡館鬱鬱滿滿植物好綠意

如果去膩了台南、台中或宜蘭，也許可以試試看新竹。過去新竹雖被認為是美食沙漠，但近年來有了不一樣的變化，愈來愈多特色小店或咖啡廳，像是隱身在新竹市區巷弄中的鬱鬱，將民宅改變成充滿綠意的森林系咖啡廳，讓人有種走進隱藏在城市中的小叢林之感，不如挑一天來趟新竹散策小旅行，用步行方式認識新竹，再來個森林系下午茶，度過療癒身心的一天。

距離新竹百貨公司巨城附近約10分鐘不到的路程，在一條放眼望去全是民宅的小巷弄中，很難想像原來這裡藏有一間被滿滿植物包圍的咖啡廳「鬱鬱」。鬱鬱是由4位大男孩一起創立的磅蛋糕及自烘咖啡專門店，之所以取名為鬱鬱，除了符合店的形象，從裡到外掛滿各種不同的植物，讓走到裡面的客人，都有種被大自然包圍的感覺外，英文的UEUE有WEWE的諧音，以象徵4人一同創辦，成為「我們」的意涵。

第一次走進鬱鬱，會有種好像進到叢林的感覺，使人好奇又充滿驚喜感，四處不僅有滿滿的花草植物，店內不同角落擺放一些小物件，像是混合工業風及復古的家具，小櫃子上頭有各種新竹在地的讀物，可以讓人更認識新竹。

櫃檯同樣被滿滿植物包圍，店內每天都會擺出各種口味的磅蛋糕，蛋糕口味相當多種，像是有堅果烤香蕉，或是焦糖牛奶無花果等，蛋糕旁邊還會放著老闆的杯緣子收藏品，讓磅蛋糕瞬間可愛度飆高了不少。

磅蛋糕分成內用及外帶，價格相差甚至高達20元，一開始看到價格或許會有些困惑，但當磅蛋糕端上桌，便瞬間了解原因，老闆會將整片磅蛋糕切塊後，上頭再淋奶油，灑上碎堅果，讓磅蛋糕成了另一種樣貌的甜點，這也難怪價格會比較高。

咖啡部分則是由店家挑豆、烘豆，有義式咖啡、風味拿鐵、冰滴咖啡，另有茶類及特調系列。整體來說，單價大約落在80元到250元左右，每人有低消150元。

除了鬱鬱喝下午茶外，距離鬱鬱步行約10分鐘路程，就可以走到新竹護城河，沿著護城河親水公園步道走，享受悠閒時光，還可以經過圓環走到城隍廟，大啖廟口美食。又或是可以到同樣距離10到12分鐘路程的辛志平校長故居、新竹鐵道藝術村，安排一日散策小旅行。

UEUE 鬱鬱

地址：新竹市東區民權路96巷8號1樓

電話：（03）542-2988