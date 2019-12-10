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美麗島40週年／國家暴力下 時代刻痕的集體傳記

2件112元、揪團砍價5折起 多家雙12購物優惠整理

2019-12-10 22:39聯合報 記者何雅玲／即時報導

雙11、黑五買不夠，把握雙12優惠繼續購。超市量販通路齊推雙12購物優惠活動，其中，家樂福線上購物及線下實體通路總動員，挑戰全通路最殺優惠，揪團再砍價。全聯福利中心「雙12會員福利日」優惠除了消費滿額福利點最高24倍送，另搭配PX Pay儲值金支付單筆滿400元可再享3%等值福利點回饋，以及精選12% 折扣、加贈120福利點、任2件112元等商品。愛買線上購物樂天平台雙12檔期推出大家電9折、小家電95折優惠，搭配樂天市場雙12檔期的全館站內活動，換算下來相當於7折優惠。2019年三大賣場雙12購物優惠整理，供消費者搶購前參考。

●家樂福線上購物

◎即日起至12/12三萬多件商品聯合大優惠，單筆消費滿1,212元直接12%現折抵。

◎即日起至12/15「揪團來砍價」，早上10點起到晚上10點止，每人一天限砍一樣商品、一次砍一元，有砍就可獲折扣碼，隔天中午只要上線輸入折扣碼可購買最低砍價商品，最低可砍到市價5折起。

熱門必砍商品包括：王品台塑牛排餐帣、Novita諾維達BD-NTW微電腦馬桶座、三星WD17N7510KW/TW變頻洗脫烘機、大同TMO-F25MA平板式微波爐、KIZOKU雙人沙發、3M極淨型空氣清淨機FA-T20AB、Apple AirPods充電盒MV7N2TA/A無線耳機、Oster頂級義式膠囊兩用咖啡機等。

◎即日起到12/24前登入2019/1/1到12/24前消費的訂單，每一筆單登入就可獲得會員紅利1仟點還可抽市價萬元的獎品。

獎品包含：飛利浦咖啡機、空姐鍋、Garmin智慧錶、飛利浦氣炸鍋、Switch遊戲機、Dyson吸塵器、一年份購物金12000元、Dyson涼暖空氣清淨機、Panasonic洗衣機、微星電競筆電等。

●家樂福量販與便利購

◎12/12當天於賣場內，量販店單筆消費滿2,000元以上(便利購單筆消費滿1,000元以上)可獲得消費金額換算12%金額的現金折扣券。

●全聯福利中心門市

◎12/12當天，針對會員推出「雙12會員福利日」優惠，在門市使用單卡單筆購買滿500元，即享有福利點12倍送，共可獲得180福利點，回饋率達3.6%。

◎全店單卡單筆買滿5000元，可享有12+12總共24倍的福利點，等於共可獲得3600點，回饋率高達7.2%。

◎搭配PX Pay儲值金支付單筆滿400元送3%等值福利點回饋，等於回饋率最高可達9.9%，共可獲得4950福利點。

◎精選12%折扣的指定商品，包含「LINE FRIENDS & OREO旅行收納組」(108g)、「麗仕柔亮去屑止癢洗髮乳/強韌洗髮乳/絲滑洗髮乳/強韌潤髮乳/絲滑潤髮乳」(750ml)等。

◎精選任2件112元優惠的指定商品，包括：「台灣儂儂non-no輕保暖服貼褲襪」(1入)，以及「冠軍養力履歷安心機能卵（紅玉）」(10入）加購「維力真爽包麵－黑胡椒牛肉風味麵/豬肉風味麵/蔥辣牛肉風味麵/麻辣鍋豬肉風味麵」(75-80g/5包)任一口味，享合購價112元。

◎精選加贈120福利點的指定商品，包括：「得意的一天葵花油」(2L)、「天生好米履歷鷺巡芋香米（二等米）」(2kg) 、「桂格高鈣脫脂奶粉－雙認證健康三益菌零膽固醇」(1500g)、「義美紅燒羊肉爐/清燉羊肉爐」(1050g)、「KiteKat貓乾糧－鮪魚/吞拿魚口味」(1.4kg)、「五月花新柔韌抽取衛生紙」(110抽x10包」、「白蘭強效潔淨超濃縮洗衣精－補充包/陽光馨香超濃縮洗衣精－補充包/蘆薈親膚超濃縮洗衣精－補充包」（1.6kg）等。

●全聯線上購PXGO

◎12/12當天，同享福利點大放送。

◎12/12當天，OFF COFFEE熱美式每杯12元優惠(一組5杯，每杯原價25元，每次限購2組)，且可寄杯並能分批取貨。

●愛買線上購物 樂天平台

◎即日起~12/16 09:59

◎全館超過2萬件民生商品享95折優惠，單筆結帳滿499元超商取貨免運費。

◎天天整點下殺商品41折起。

◎全館超過600項大家電限時9折配送到府。

全聯福利中心針對會員推出限時一天的雙12專屬優惠。圖／全聯提供
全聯福利中心針對會員推出限時一天的雙12專屬優惠。圖／全聯提供
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