冠軍巧克力怎麼吃？ 福灣許華仁：從鼻息間慢慢感受

甫摘下11月舉辦的「2019世界巧克力大賽」5金、19銀、4銅，共18項大獎的台灣巧克力品牌「福灣巧克力」，今天正式發表全新聯名款巧克力，也是首次與義大利籍的亞洲最佳甜點師Fabrizio Fiorani、國際時裝品牌APUJAN合作，設計三款充滿義大利風情的「羅馬假期Roma」、「阿瑪菲海岸Amalfi」、「杜林經典Torino」聯名巧克力禮盒。即日起至12/31，於PChome24h購物限量首賣。

結合電商、星級主廚、時裝品牌的聯名巧克力，從生產態度、風味開發到包裝設計，都再度開創巧克力市場的無限可能。福灣巧克力創辦人許華仁說，台灣豐富的食材加上自己對於義大利的認識，耗時2個月的研發，三款巧克力就像混血兒一樣的誕生。除了口味大膽創新，精品等級的包裝設計也同樣吸睛，APUJAN詹朴使用擅⾧的奇幻敘事手法融入三種故事主題，選用APUJAN經典顏色藍、黑、白，結合恐龍骨骸、星星、鑰匙等元素，並採用緹花布料重覆單元的構想，同款單片巧克力包裝還可拼接成連續圖形。

其中，許華仁最喜歡的是充滿八角氣息的「羅馬假期」，他說，因為自己很喜歡八角的香料味，搭上濃縮咖啡的苦味回甘、苦艾酒特殊的茴香，這是一款帶給人很多想像的巧克力風味。許華仁也現場分享如何品味精品巧克力的方法，吃巧克力前先喝水，吃進去後也別急著咬，可以待體溫將巧克力融化後，透過呼吸的鼻息，細細品味、慢慢感受特殊香氣，他也希望藉由巧克力，把「美好的生活」送到消費者手中。

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