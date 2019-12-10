這些你買了嗎？全家便利商店「2019熱銷商品風雲榜」出爐

台灣便利商店密集度在世界排名第二，不僅許多人在超商解決三餐，零食、飲料、泡麵甚至日用品也都能在超商搞定，可說是現代人的好鄰居。全家便利商店公布2019年熱銷商品風雲榜，健康風、自然風、跨界風、網搜風為4大熱銷趨勢，其中包括從日本全家便利商店紅到台灣的舒芙蕾布丁、被網友讚譽「圖文完全相符」的生滾海鮮煲粥都是話題夯品；全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection衛生紙平均一年銷售量可疊出35座台北101，更是隱藏版熱銷冠軍。

氣泡水市場逐年成長，全家便利商店近年積極導入氣泡水品牌，從2017年至今氣泡水品項數成長3倍、銷售數成長10倍，今年4月推出自有品牌FamilyMart Collection小分子氣泡水，上市2個月就熱銷百萬瓶。

全家便利商店2019熱銷商品風雲榜發現，奶茶勢力在冷藏茶飲市場中逐年攀升，不僅品項數愈來愈多，消費者對於口感的需求更從強調乳含量進展到鮮乳添加，像是標榜100%使用台灣生乳的義美鮮奶茶就以平均1分鐘賣出6瓶的熱銷程度，榮登今年冷藏奶茶類的榜首，另一款義美奶茶也大受網友喜愛。

飲料少添加也是趨勢之一，全家便利商店FamilyMart Collection海鹽飲系列以日本喜歡吃鹽消暑為訴求，去年夏天推出海鹽檸檬飲，月銷破10萬瓶，今年再推出海鹽荔枝飲、海鹽黃金奇異果飲也同樣熱銷。