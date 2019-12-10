台味設計正夯「大人物」首間實體選物店新光三越巡迴中

「好台喔」這句話不再是貶義詞，越來越多年輕人懂得欣賞台灣的美，台灣味正是台灣美學的一大象徵。現在「新藝商號 x 大人物」首度聯手，以「台味設計發酵」為主題，邀集台灣在地超過30組工藝設計品牌、超過600件日常設計好物，即日起至明年1/13止，與「2019工藝之夢」特展於於新光三越北中南巡迴推出。

「大人物」與「新藝商號」合作，以「台味設計發酵」為主題，集結台灣設計品牌現場打造「台味餐桌」。記者江佩君／攝影 分享 facebook

以網路選物店為主的「大人物」首度推出期間限定實體選物店，嚴選9個台灣設計品牌：agooday好日子、Five Metal Shop、Fuumas Puzzle富馬樂創、HANSCHIU瀚思、IDEOXO与熊設計、KNOWS&GOODS早知道、TZULAï 厝內、一間印刷行、台電文創。

麥考艾裘，藍白拖＆茄芷袋飾品。圖／新光三越提供 分享 facebook

其中台電文創更首次以實體店面限定形式販售，特色商品包括一上架就秒殺的人孔蓋水泥杯墊或是迷你可愛的人孔蓋磁鐵。TZULAÏ厝內則有迷人的原木窗花面紙盒、手感溫潤的手繪琺瑯杯以及今年與貳房苑共同設計的限量聯名款紅陶釉燒馬克杯（潮州綠）都成為了台味餐桌上的日常美學。

台電文創人孔蓋水泥杯。圖／新光三越提供 分享 facebook

另外，「五金行日曆」，將搭配美國杜邦Tyvek泰維克材質製成的環保袋以及隨機贈送的鑰匙圈限量販售，售完為止。展期於「新藝商號」消費滿千，即可兌換網路文字創作者「沒有文青」趣味春聯一份（數量有限，兌完為止）。

五金行日曆。圖／新光三越提供 分享 facebook

● 新光三越北中南巡迴展 12/05-12/17：台北信義新天地A9 9樓宴會展演館 12/21-1/1：台南新天地本館6樓C區文化館 1/4-1/13：台中中港店10樓天空劇場