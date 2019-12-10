54歲劉嘉玲逆齡秘訣是「松露」 就靠雅詩蘭黛頂級SPA

54歲的劉嘉玲每回出現，總是光彩動人，一點都看不出來54歲，而她的保養秘方，就是靠雅詩蘭黛「白金級黑鑽松露系列」，要讓肌膚也吸收松露，雅詩蘭黛推出「頂級皇室貴族沙龍SPA」，在全台專櫃上推出護膚體驗，讓小資女也能享受頂級護膚，用黑鑽松露系列的保養品，搭配專業手法，讓肌膚吸收滿滿松露與膠原蛋白。

年底到了，女人更要好好犒賞自己，冬天保濕、護膚都不能偷懶，快來參加雅詩蘭黛的「頂級皇室貴族沙龍SPA」，全程皆用劉嘉玲指定愛用的「白金級黑鑽松露系列」，在百貨也有著相同的服務。使用手法與技巧，使肌膚恢復彈性與光澤，搭配著保養聖品，讓吸收度提升。

快來看看這場頂級SPA的護膚流程吧！

皇室秘傳乾刷 打造賦活聚水灌溉SPA

將臉部清潔後，保持乾燥，再以皇室密傳獨家喀什米爾乾刷，讓血液循環更上一層。使用同花秘凝露濕敷，搭配著按摩手法，保濕、提亮、細緻一次到位，還能紓壓放鬆。

黑鑽松露＋絕世煉金花秘精萃 雙重效果

先後使用滋養肌膚的能量「白金級絕世煉金花秘精萃」，透過按摩，為肌膚注入源源不絕的能量，提拉的手法，更為緊緻肌膚昇華；再施以「白金級黑鑽松露雙活萃 全新升級版」，加強肌膚修護，增強肌膚澎潤感，將精華完全導入。

獨家金銀滾輪＋黑鑽冰火石能量SPA

最後療程的最強精華，採用能量瓷石搭配著白金級黑鑽松露，先以熱石溫暖放鬆肌膚，透過保養品的滋潤，更能有效地加強補水，再以能量冰導，舒緩鎮靜，將精華封存在我們的肌膚裡面。

還搭配著金銀滾輪，配合「白金級冰河琉金再生密碼臉部尊寵乳霜／精萃油」，幫助臉部肌膚與肌肉的按摩，來提升肌膚的血液循環，再以提拉手法加強緊緻，讓肌膚充電一次到位。

想要享受頂級奢華的療程嗎？即日起至雅詩蘭黛官網，可享免押金「預約SPA療程」，再憑著簡訊至全台專櫃享受「黑鑽松露頂級奢華訂製保養」乙次。購買白金級保養產品系列，還贈送價值3,680元的絕世花秘系列乳霜、眼霜體驗組乙份。預約網址：http://bit.ly/33pqhfH