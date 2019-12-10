引領台灣綠色「食」尚 東元餐飲集團積極引進未來肉

蔬食生活對健康有益，同時也是愛護地球環境的消費行為，現已成為全球共同發展趨勢。東元餐飲集團旗下的摩斯漢堡、Royal Host樂雅樂家庭餐廳與台灣虛擬通路momo聯手引領台灣綠色「食」尚風潮。引進全球知名未來肉類霸主「Beyond Meat」，摩斯漢堡推出未來漢堡「摩力蔬食堡」等系列商品；Royal Host樂雅樂則在「活力鮮蔬早午餐」系列中，推出「未來農家鮮蔬麵包」，滿足顧客兼顧健康美味及環境永續的消費需求。

美國進口的Beyond Meat主要成分為豌豆、甜菜根、椰子油，抽取肉類結構相應成分，組成100％植物製造的素肉排，不僅外觀與牛肉漢堡排一模一樣，於煎製過程中也能散發濃郁的炭烤香氣。觀察近期的速食市場也能發現，國內外已經有越來越多的速食業者使用植物肉推出新商品，除了模擬牛肉的口感之外，也開始嘗試以植物成分做出雞肉或豬肉等不同肉類，帶給提供肉食愛好者超乎想像的食感新體驗。