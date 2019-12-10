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國泰航空機上4大亮點整理 米其林美食、手工啤酒嘗得到

2019-12-10 17:59聯合報 記者魏妤庭／即時報導

為了吸引旅客青睞，國泰航空自今（2019）年10月起就不斷優化各項機上設施，從機上娛樂到美食，或是頭等、商務艙寢具和餐膳升級，期望藉此帶給旅客不同感受。

為了帶給旅客不同的體驗，國泰航空自今年10月起就陸續針對機上不同設施調整升級，像是娛樂平台提供更多首輪電影，同時可在飛機上欣賞體育賽事現場轉播。之前受到乘客喜歡的手工淡啤酒Betsy Beer，這次以釀製出柑桔味道的手工淡啤酒為主，搭乘長程航班的旅客都可享用，另國泰貴賓室也有提供該款手工淡啤酒。

機上餐飲自11月起有所調整，從香港出發的航班上，乘客可以品嘗到曾獲得2顆米芝蓮星榮耀、擁有24間餐廳的Black Sheep Restaurants，為經濟艙研製特色餐點，像是椰菜雞絲沙律拌魚露甜酸汁、紅酒燴牛肉配法邊豆及意式檸檬香草醬等，菜色會定期更換。

此外，國泰航空針對頭等、商務艙的寢具、餐膳升級，包含個人護理旅行用品、寢具皆用英國優越生活品牌Bamford。餐飲則是將健康元素融入食譜，健康食材拼盤及低蛋白配菜，還可以喝到JING各款茗茶、混合促進新陳代謝食材的Bless冷壓果汁，提供旅客更舒適的旅程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國泰航空今年10月起針對機上餐點、備品升級。記者魏妤庭／攝影
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國泰航空新任台灣區總經理徐谷昀於今年7月底上任（右4）。記者魏妤庭／攝影
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飛機上也可以享用各種茗茶飲品。記者魏妤庭／攝影
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國泰航空

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