紅底鞋復刻安迪沃荷的一朵小花 佐星空燦爛的夜光設計

以摘星之旅為2020春夏主題的Christian Louboutin，發表浮誇的螢光黃、粉色色系新鞋履之外，更符合星空主題，將手袋、鞋履打造出夜光效果，超適合參加跨年派對，於此同時也跟上Logo風潮，推出全新的品牌縮寫字CL金屬細節、滿版印花。

以螢光黃、粉的Diva色打造的球鞋，在幻彩的燈光下，會顯現透現玩味的夜光色澤，平底鞋的款式則以網紗做設計，鏤空輕盈展現性感的線條；呼應到男裝部分，腰包或運動鞋也有螢光款式。全新的Elisa包款，則是以翻花繩的螢光綁帶作為設計，閃現夜光氛圍。

Elisa是設計師在春夏推出的全新手袋，以他心中神秘的埃及作為靈感，橢圓金屬鎖釦來自象形繭（cartouche）的概念，特別做了刷舊設計，除了黑色款也推出帶灰的淡綠、淡粉色，或是契合星空主題打造細緻亮片鑲嵌款，螢光手機包則是相當時髦的輪廓。本季的另一個顯著圖紋就是以安迪沃荷（Andy Warhol）的水彩畫三色堇「Flowers」為雛形所描繪的小花圖樣，首見於Christian Louboutin在1992年推出的Pensée高跟鞋，也是品牌第一雙紅底的鞋履，自此奠定紅底鞋的標誌設計，春夏新品包括手袋、鞋履都復刻了這朵小花，以金屬或皮革表現，賦予俏皮活潑的氣息。