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台中「麗寶Outlet」二期12月25日見客 獨家星巴克鐘樓曝光

2019-12-10 17:29聯合報 記者江佩君／即時報導

位於台中麗寶樂園度假區的麗寶Outlet Mall擴大營運，將於12/25起試營運的二期更強化親子休閒娛樂、時尚名品業種，星巴克特別在此推出台灣首間鐘樓主題店，還有首度進駐Outlet的秀泰影城，試營運期間甚至端出RIMOWA行李箱79折的市場破盤價吸客。

位於台中麗寶樂園度假區的麗寶Outlet Mall二期擴大營運，將於12/25試...
位於台中麗寶樂園度假區的麗寶Outlet Mall二期擴大營運，將於12/25試營運。圖／麗寶提供
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麗寶Outlet Mall繼一期在2016開幕後，再度斥資30億元興建二期商場，延續一期以義大利「菲諾港」的多彩特色，二期以北義避暑勝地「科莫湖」為街道設計概念，室內迴廊採挑高拱廊設計，就算雨天也能從容購物。一、二期outlet全開後，總樓地板面積近5萬坪。

二期以北義避暑勝地「科莫湖」為街道設計概念。圖／麗寶提供
二期以北義避暑勝地「科莫湖」為街道設計概念。圖／麗寶提供
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因應二期開幕，市場價格傳出漲聲的RIMOWA，在JS’MAXX平輸店推出30吋RIMOWA行李箱79折，12/25起至1/2每天限量10個。同期間還有COACH推出千元有找手拿包，每天限量50個。

二期特色店舖包括星巴克推出鐘樓主題特色店，室內有八角形展演吧台與挑高超過13米的空間。首度進駐Outlet的秀泰影城打造10間影廳、提供1千個座位，採用商務艙等級座椅。另有Wooderful Life木育森林規劃7大體驗區、中部最大的湯姆熊主題旗艦店，以及金石堂書店等，讓Outlet不只購物，也有更多休閒娛樂機能選擇，也延長消費者在園區的停留時間。

星巴克在麗寶Outlet Mall二期推出鐘樓主題特色店。圖／麗寶提供
星巴克在麗寶Outlet Mall二期推出鐘樓主題特色店。圖／麗寶提供
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二期新進時尚品牌還包括Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class、Samantha Vega，法國高級內衣品牌Chantelle，以及全台首家PUMA KIDS Outlet、全台首家Nike Swim等。

麗寶樂園度假區涵蓋飯店、國際賽車場、水陸樂園、摩天輪、Outlet Mall等多元設施。且麗寶相較於其他Outlet的差異化經營為開創出「會展商機」，每年有超過50場企業大型活動造訪，從住房、會議、餐飲與消費衍生出的商機相當可觀。

麗寶總經理陳志鴻表示，我們看見了市場需求，在賽道又加蓋了兩棟飯店、提供200多個賽道主題房型，預計明年第一季加入營運，加起來整個園區共提供超過500個房間。目前麗寶一年來客數為8、9百萬人次。二期加入後，明年總入園人次明年預計可破千萬，一、二期加總預計年營業額達60億。

秀泰影城在二期打造10間影廳、提供1千個座位。圖／麗寶提供
秀泰影城在二期打造10間影廳、提供1千個座位。圖／麗寶提供
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Wooderful Life木育森林進駐二期推出7大體驗區。圖／摘自Wooder...
Wooderful Life木育森林進駐二期推出7大體驗區。圖／摘自Wooderful Life粉絲團
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30吋RIMOWA行李箱79折，12/25起至1/2每天限量10個。記者江佩君／...
30吋RIMOWA行李箱79折，12/25起至1/2每天限量10個。記者江佩君／攝影
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麗寶樂園行李星巴克

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