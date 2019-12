師法義大利文學巨擘 梵克雅寶400件珠寶策展米蘭皇宮

如何深切感知一個珠寶品牌的底蘊?此刻正於義大利米蘭皇宮舉辦的《時間、自然與愛情》特展,一次囊括了法國珠寶品牌梵克雅寶Van Cleef & Arpels自1906年以來的超過400件藏品。這些藏品包含了珠寶腕表、生活精品、典藏文件與手繪草圖,仿如跨越了時間維度、爬梳歷史脈絡,復令人深刻感受今古之間的遙相輝映。

本次展覽是由梵克雅寶與柯羅尼藝術手工藝基金會攜手製作,並由米蘭理工大學珠寶設計系教授兼維琴察珠寶博物館(Vicenza Museum of Jewelry)總監Alba Cappellieri擔任策展人。Alba Cappellieri在策展時參考了義大利文學巨擘卡爾維諾(Italo Calvino)的經典名著《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Six Memos for the Next Millennium)為藍本,將本次展覽分類為10間展廳,並分類為時間、愛情、自然三大主題。

值得一提的是,這次更是梵克雅寶首次不以品項種類或以時間序策展。展品時間更自1906年橫跨至2019年,長達110餘年之久;而本次展出的藏品更俯拾皆為亮點,例如一件1951年的Zip項鍊將黃金化為線條宛如織物布料般的流暢寫意,另一件1935年的Curl Minaudière百寶匣除了精湛造工與眼花撩亂的多層次收納功能,更隱藏內嵌了一枚小巧時計,令人感嘆珠寶世家的天工巧奪。展覽已於2019年11月底開始於義大利米蘭的米蘭皇宮(Palazzo Reale)展出,展期將至2020年的二月23日為主,並採免費入場。