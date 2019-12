蒔繪工藝獻金鼠 蕭邦農曆年生肖腕表喜迎新歲

由2012年伊始,像是發掘了文化的新大陸般,瑞士鐘表品牌歷年紛紛以中國農曆生肖年為主題,推出龍、蛇、馬、羊...等十二生肖為主題的藝術風格腕表,其中又以蕭邦Chopard以日本具百年歷史的蒔繪(Urushi)漆藝腕表最富東方古典之美。面對即將來臨的2020生肖鼠年,蕭邦再度推出L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表,限量88款發行。

源自於傳統的中國漆藝,日本的「蒔繪」歷史最可溯及公元八世紀的奈良時代。日本於是在漆藝的基礎上再於漆器表面黏接以金、銀、彩色粉末作畫,透過花、鳥、植物紋飾,將物件表面圖像化,同時帶來雅緻的裝飾風情;在江戶時期,「琳派(Rimpa)」名家尾形光琳的《八橋蒔繪螺鈿硯箱》,正是以蒔繪工藝製造,並被視作日本國寶,是蒔繪的代表性作品之一。

而今年的L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表則再度與日本皇室御用漆藝名家「山田平安堂」合作,並再度由漆藝大師小泉三教(Minori Koizumi)繪製。整只表款是由18K玫瑰金打造,直徑約39.5毫米、具備30米防水性能。重頭戲則當屬面盤上惟妙惟肖的漆藝圖案。一只靈巧的金鼠佇立於玉米和柿子旁,除了老鼠在中國傳統文化中代表的機敏、智慧等特質,玉米和柿子則暗喻了來年的豐饒富足與福壽綿延。面盤下,機芯的動力來源運用了蕭邦L.U.C 96.17-L自動上鏈機芯,具備雙發條盒與65小時動力儲存。