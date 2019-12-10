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蒔繪工藝獻金鼠 蕭邦農曆年生肖腕表喜迎新歲

2019-12-10 17:11聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

由2012年伊始，像是發掘了文化的新大陸般，瑞士鐘表品牌歷年紛紛以中國農曆生肖年為主題，推出龍、蛇、馬、羊...等十二生肖為主題的藝術風格腕表，其中又以蕭邦Chopard以日本具百年歷史的蒔繪（Urushi）漆藝腕表最富東方古典之美。面對即將來臨的2020生肖鼠年，蕭邦再度推出L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表，限量88款發行。

源自於傳統的中國漆藝，日本的「蒔繪」歷史最可溯及公元八世紀的奈良時代。日本於是在漆藝的基礎上再於漆器表面黏接以金、銀、彩色粉末作畫，透過花、鳥、植物紋飾，將物件表面圖像化，同時帶來雅緻的裝飾風情；在江戶時期，「琳派（Rimpa）」名家尾形光琳的《八橋蒔繪螺鈿硯箱》，正是以蒔繪工藝製造，並被視作日本國寶，是蒔繪的代表性作品之一。

而今年的L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表則再度與日本皇室御用漆藝名家「山田平安堂」合作，並再度由漆藝大師小泉三教（Minori Koizumi）繪製。整只表款是由18K玫瑰金打造，直徑約39.5毫米、具備30米防水性能。重頭戲則當屬面盤上惟妙惟肖的漆藝圖案。一只靈巧的金鼠佇立於玉米和柿子旁，除了老鼠在中國傳統文化中代表的機敏、智慧等特質，玉米和柿子則暗喻了來年的豐饒富足與福壽綿延。面盤下，機芯的動力來源運用了蕭邦L.U.C 96.17-L自動上鏈機芯，具備雙發條盒與65小時動力儲存。

蕭邦，L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表...
蕭邦，L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表，18K玫瑰金，時間顯示功能，表面以日本蒔繪製作，限量88只，約799,000元。圖／蕭邦表提供
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蕭邦的L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表...
蕭邦的L.U.C XP Urushi Year of the Rat鼠年蒔繪腕表，再度邀請到蒔繪大師小泉三教執筆繪製。圖／蕭邦表提供
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腕表使用的自動上鏈機械機芯L.U.C 96.17-L，將可於透明的後底蓋一覽無遺...
腕表使用的自動上鏈機械機芯L.U.C 96.17-L，將可於透明的後底蓋一覽無遺。圖／蕭邦表提供
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具有古老歷史的日本工藝「蒔繪」，再度為蕭邦年度生肖限量腕表增添風采與賞玩收藏價值...
具有古老歷史的日本工藝「蒔繪」，再度為蕭邦年度生肖限量腕表增添風采與賞玩收藏價值。圖／蕭邦表提供
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腕表日本皇室

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