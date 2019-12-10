台灣之光跨界聯名！「福灣 X 詹朴APUJAN」限量聯名巧克力PChome 24h購物獨賣

跨界聯名再創新話題，PChome 24h購物今年雙12找來兩大台灣之光「福灣巧克力」、「APUJAN」跨界聯名，獨家限量開賣「福灣 X APUJAN聯名巧克力禮盒」，從包裝設計到口味都可見與眾不同的巧思，福灣巧克力創辦人許華仁更形容「這是一次奇幻的跨界聯名合作，因為大家都太忙、很難碰面，很像交筆友的狀態用文字和心靈溝通，但從中都可以找到我們童心未泯的想像力」。

服裝設計師詹朴說自己很愛吃甜點，這次跨界聯名還特別先蒐羅了各種口味的福灣巧克力，在公司做了一個試吃大會，就是希望更完整了解對方的品牌特色與脈絡，「商品包裝和服裝的共同之處就是傳遞訊息，APUJAN和福灣巧克力都是從台灣出發，我們各自用擅長的技巧說同一個故事，將故事說得更完整」。

「福灣 X APUJAN聯名巧克力禮盒」中的3款口味分別選用APUJAN經典的藍、黑、白等顏色，結合恐龍骨骸、星星、鑰匙與條紋、布料等元素，可將同款單片巧克力包裝拼裝成連續圖案的巧思也是來自布料的靈感，禮盒則運用東方色彩墨流設計，與巧克力特色相呼應。在3種口味當中，詹朴自己最喜歡藍色包裝的「杜林Torino」，因為牛奶加榛果的口感很適合當零食，他也透露未來跨界合作不受限，只要有適合的故事都樂於嘗試。

剛於11月舉辦的「2019世界巧克力大賽」中橫掃各項大獎的福灣巧克力，勇奪5金、19銀、4銅，在本次限量聯名款中，由今年「亞洲50最佳餐廳」授予「亞洲最佳甜點師」的Fabrizio Fiorani做靈感發想，將義大利不同地域特色幻化成3種主題與風味的巧克力，並融合台灣屏東巧克力的在地魅力。

在福灣打造的3款巧克力中，「羅馬假期Roma」以台灣一號85%巧克力為基底，結合濃縮咖啡的苦、酸與八角、茴香等香料的特殊氣息，雖然口感較為陌生，但有獨特的大人風味；「阿瑪菲海岸Amalfi」以台灣九號巧克力為基底，特製了減低糖度的75％巧克力，襯托果香馥郁的柑橘風味；「杜林經典Torino」則以福灣唯一一款牛奶巧克力「深黑牛奶」為基底，以手工切碎的榛果口感為重點，再用台灣在地鹽之花提味，研磨的台灣香草更散發太妃糖的香氣，風味濃郁但不會過甜。

「福灣 X APUJAN聯名巧克力禮盒」即日起在PChome 24h購物限量開賣，原價1,280元、首賣價1,212元，售完為止。