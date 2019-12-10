首支飯店品牌酒！天成xTENUTA CASABIANCA酒莊上市

義大利精品酒莊TENUTA CASABIANCA為天成飯店集團量身打造頂級專屬酒款「CHIANTI COLLI SENESI RISERVA奇揚地D.O.C.G.紅酒2013」，全球限量1,000瓶，售價3,800/瓶 (定價5,000/瓶)，選自托斯卡尼奇揚地(Chianti D.O.C.G.)的高品質紅酒，即起上市。

以南歐莊園風格打造「瑞穗春天國際觀光酒店」，城堡外型被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」，是天成飯店集團的頂級度假旗艦品牌。奇揚地TENUTA CASABIANCA酒莊的釀酒師家族，手摘2013年優等的兩大原生品種葡萄山吉歐維賽(Sangiovese)與卡納歐羅(Canaiolo)，Riserva陳年木桶精釀出這款「CHIANTI COLLI SENESI RISERVA奇揚地D.O.C.G.紅酒2013」，前味有香草、黑櫻桃、覆盆子等果香，後段展現皮革香氣，單寧成熟圓潤，尾韻綿遠悠長，捎來義大利的精緻奢華和悠閒度假氣息。

天成飯店集團首支品牌酒「CHIANTI COLLI SENESI RISERVA奇揚地D.O.C.G.紅酒2013」以歐洲城堡外觀為瑞穗春天國際觀光酒店為設計酒標，手繪瑞穗春天南歐莊園城堡，下方的綠色水彩筆觸，如同瑞穗當地田野風貌。可洽台北天成大飯店、TICC 世貿會館翠庭/Taipei Garden café、台北花園大酒店等。

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