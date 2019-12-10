避免又「糗跌」路邊 謝佳見提早為春夏挑雙好鞋

義大利精品鞋履品牌HOGAN搶在耶誕前夕發表2020春夏系列新品，為冬天注入溫暖的春日穿搭魅力，並請來謝佳見與簡廷芮展演最新設計，分享他們的「心機增高」術與保養鞋子的方法。

謝佳見前陣子才被拍到酒後在路邊跌倒的影片，滑稽的模樣引發網友熱議，他本人也轉貼影片和大家同樂，展現高EQ。今日在活動上不免被問到此事，他一臉笑意表示自己其實沒有喝醉，只是站不穩：「喝酒就為了開心、放鬆，不要真的喝到醉倒就好。那天我有發現狗仔在拍，所以才會主動要背我朋友快點離開現場，沒想到最後變成兩人一起往後倒。」留下經典畫面，讓一旁簡廷芮大讚「可愛」，有拉近與男神距離的感覺。謝佳見還記得補充：「所以說要選一雙好穿的鞋，才不會摔倒。」順便完美點出活動主題。

兩人對HOGAN鞋款的增高效果都讚不絕口，簡廷芮還順道爆了妹妹的料：「她就是那種會在鞋子裡放好幾個鞋墊的人，可是其實那樣真的不好走路。」身高185公分的謝佳見則說HOGAN的鞋可以讓他增高到190公分，可以繼續當朋友當中最高的那個：「我朋友心機都很重，他們不想比我矮所以也都會加鞋墊。」兩人也很勤於保養鞋子，謝佳見表示：「尤其我很喜歡白鞋，每次回家都要擦乾淨才收到鞋盒裡。」

HOGAN 2020春夏以Summer Adventures為主題，跨越國家地域界限，走出戶外享受自然，並將奢華運動元素融合大自然色彩。其中謝佳見最推BONFIRE TALES閃爍透亮系列，URBAN TREK霧感透明PVC材質可以讓穿者透過不同花色的襪子搭出各種效果。簡廷芮則對農曆新年限定系列的H222果凍感閃粉皮革女士休閒鞋愛不釋手，閃亮亮的鞋帶同時也可呼應耶誕節氛圍，內裡鞋底還附上老鼠圖樣，藏著可愛小驚喜。