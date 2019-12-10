陳立農、韓庚紅毯造型也要「放閃」 高級珠寶成標準配備

新生代男星陳立農出席騰訊音樂娛樂盛典，搭配了寶格麗OCTO ROMA腕表及B.zero1系列首飾。圖／陳立農工作室提供 分享 facebook

鑽石不只是女生的好朋友，只要能替造型加分，不管什麼性別皆宜。許多的男星在近日的紅毯穿搭時，除了帥氣的西裝、禮服之外，搭配的行頭也從腕表轉向成高級珠寶，讓整體的風格更多元。

新生代男星陳立農出席騰訊音樂娛樂盛典，搭配了寶格麗OCTO ROMA腕表及B.zero1系列首飾。圖／陳立農工作室提供 分享 facebook

新生代男星陳立農出席騰訊音樂娛樂盛典，搭配了寶格麗OCTO ROMA腕表及B.zero1系列首飾。圖／陳立農工作室提供 分享 facebook

如同新生代的男星陳立農日前出席於澳門舉辦的騰訊音樂娛樂盛典時，就以黑色的絨面西裝內搭圓點印花襯衫，並配戴了寶格麗（BVLGARI）的OCTO ROMA腕表、B.zero1 20周年紀念版五環鑽戒現身。他的少年感與略帶成熟的衣著，混搭出獨特的韻味，而且陳立農一身的黑配色，加上珠寶首飾的適時點綴，讓整個人頓時有了亮點。粉絲們也對陳立農這身造型相當的買單，回應說「有型、氣質清朗，輕鬆駕馭各種風格」，寶格麗也透露說，當這系列照片曝光後，B.zero1系列的戒指單品詢問度也變高。

韓庚現身時尚雜誌活動時，穿著具不對稱剪裁的黑色西裝，搭配Harry Winston高級腕表及鑽石胸針。圖／摘自海瑞溫斯頓微博 分享 facebook

同樣的例子在韓庚身上也能看到，他出席時尚雜誌活動時，穿著具不對稱剪裁的黑色西裝與同色襯衫、長褲，凸顯了個人的品味。但最畫龍點睛的莫過於，韓庚還另外搭配了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Ocen系列雙逆跳腕表，以及Winston Cluster系列Crescent鑽石胸針，詮釋出優雅紳士的氣質。而且原本女用的鑽石胸針，韓庚別於西裝領片，有效的凝聚視覺，搭配相當高明又得宜。

寶格麗B.zero1 Labyrinth 迷宮系列三環戒指，約66,200元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

寶格麗B.zero1 20週年紀念版白K金五環鑲鑽戒指，約36萬2,600元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

寶格麗B.zero1 Design Legend系列玫瑰金與白色陶瓷三環項鍊，約91,700元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

海瑞溫斯頓Winston Cluster系列Crescent鑽石胸針，鑽石總重9.43克拉，約330萬元。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

寶格麗OCTO ROMA腕表，不鏽鋼表殼，約18萬6,400元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook