看書發大財？樂天Kobo公布閱讀調查 理財書買氣最旺

當實體書店紛紛轉型多角化經營尋求出路，電子書帶起的閱讀新趨勢反而越來越熱絡。樂天Kobo今日發表電子書年度趨勢觀察，發現25～44歲的男性最愛閱讀電子書，商管理財類、職場工作管理類的書籍則最吸引讀者買單。

樂天Kobo進入台灣市場大約四年時間，目前台灣會員人數目前已突破30萬人，中文藏書量超過9萬本，於今年四月份正式推出中文版電子書閱讀器之後，更明顯帶動了電子書銷售，使用閱讀器閱讀的時間更大幅成長了2.4倍。

若觀察閱讀種類，則可發現讀者雖然偏愛文學小說，但商管理財書籍購買力最強，與實體書籍排行榜對照，正好也符合暢銷百大書單商管財經書籍占比超過五成的現象，顯示讀者對商管理財書籍有極高的學習力誘因。其中，職場工作術相關書籍上榜最多，尤其在系統化建立好習慣，以及簡易實踐的時間管理方式最受上班族重視，如暢銷榜冠軍《原子習慣》，以及《起床後的黃金1小時》、《子彈思考整理術》、《大腦減壓的子彈筆記術》等，都感受得到整個社會追求自我成長卻又充滿壓力的生活型態。

在閱讀習慣上，樂天Kobo則觀察到，全年實際開啟書本開讀的用戶成長人數，有一半是來自於閱讀器使用者，而使用人數的成長，也明顯帶動總閱讀時數的增加，較去年提高七成，更有近五成讀者表示，在購買電子書的花費比例上，已超過紙本書。

放眼明年，樂天Kobo營運部長周立涵表示，明年希望可以增加更多台北以外的實體展示銷售點，目標希望六都與花蓮都可以讓消費者直接體驗；繼英文有聲書之後，也將新增中文有聲書品項。另外，也預計於明年下半年推出Kobo禮物卡，讓消費者可直接透過儲值或贈送親友禮物卡，拓展使用電子書服務的年齡層範圍。明年也將首度於國際書展設置獨立展區。

歲末年終為回饋讀者，即日起至1月31日止，樂天Kobo限時推出百大電子書單本79折起、滿3本再折99元的超值優惠。