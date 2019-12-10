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最狂雙12！易遊網X懶散兔與啾先生 日本來回含稅免3千

2019-12-10 14:55聯合報 記者羅建怡／即時報導

易遊網年底最後一波大檔促銷「雙12旅遊盛典」，今起至12月12日展開，全站旅遊商品激殺特賣，包含「日本東北計畫票5天」來回含稅含行李2,999元起；「越南芽莊、珍珠島、情人島6天」第2人半價，每人團費最低含稅15,675元；此外，易遊網國內訂房再獲政府秋冬補助5,000間的名額，搭配雙12折扣碼，訂房再省1,121元。

業者此次也與超人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」聯名合作，「易遊網 X 懶散兔與啾先生」專屬LINE貼圖限量贈送，於易遊網LINE官方帳號輸入1212即可獲得下載連結。

易遊網訂房在雙12期間，提供眾多台灣飯店激省房價，包含五星級飯店高雄國賓大飯店下殺每晚2,211元起，第2、3、4人入住同價；花蓮美侖大飯店含早下殺6折起，最低每晚2,399元；墾丁凱撒大飯店最低不用3千，再升等花園家庭房。還有人氣打卡飯店台中1969藍天飯店最低免2千；天成文旅繪日之丘享獨家65折起，最低每晚2,015元；台中大毅老爺行旅獨家下殺71折起，最低每晚3,245元。以上優惠價若再加上補助及折扣碼，還可再減1,121元。

在國際機票部分，日本東北計畫票5天來回含稅含行李2,999元起，另外，多家航司響應此次促銷活動，分別祭出獨家優惠，像是加拿大航空美加機票下殺9折，飛西雅圖來回含稅16,765元起、飛溫哥華來回含稅19,680元起；澳門航空則有飛澳門來回4,490元起；酷鳥航空飛曼谷單程含稅票價下殺1,912元起。

想找萬元商品，沖繩自由行4天含稅7,499元起，第2人再減1,212；沖繩租車5人座祭出市場最低價，每日699元；大阪自由行5天下殺至含稅11,999元起，第2晚搭配全新開幕「日本環球影城利蓓薾飯店」，步行13分鐘就能抵達園區。相關優惠可查：www.ezTravel.com.tw

花蓮美侖大飯店含早下殺6折起，最低每晚2,399元。圖／易遊網提供
花蓮美侖大飯店含早下殺6折起，最低每晚2,399元。圖／易遊網提供
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越南芽莊團第2人現砍半價。圖／易遊網提供
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易遊網訂房貼圖

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