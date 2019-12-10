親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

全球最長耶誕季在這 9月開始播耶誕歌曲、掛耶誕飾品

2019-12-10 13:23經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

菲律賓巨燈節燦爛奪目的巨大聖誕燈飾裝置總吸引人潮駐足觀賞。 圖／菲律賓觀光部台...
菲律賓巨燈節燦爛奪目的巨大聖誕燈飾裝置總吸引人潮駐足觀賞。 圖／菲律賓觀光部台灣分處
分享
歡慶耶誕節，全球都在瘋，但要比歐美還長的，則是在菲律賓

菲律賓有八成以上的人口是天主教的信徒，耶誕節是他們一年之中最重要的節日，有獨特的過節習俗，當地耶誕節融合土著、西班牙、美國、歐洲與華人的文化；奇特的是，菲律賓人竟然都是從每年9月就開始準備耶誕節，一直歡慶到隔年1月。

期間節日接連慶祝，包括：九日彌撒、聖誕狂歡、主顯節、黑面拿薩勒盛宴、聖嬰節以及巨型燈籠節等節日，當地一整年竟有超過四分之一的時間都在過耶誕節，讓旅客不想過都不行。

每年9月開始，菲律賓人如出一轍前往各大賣場，還沒開始過節，賣場湧動的人潮就已經顯出濃厚的節慶味了，百貨公司與商場也是從9月就開始掛滿耶誕節裝飾，播放耶誕歌曲，10月中旬的時候，還會看到萬聖節與耶誕節的裝飾同時出現在商場與住宅街道上，耶誕老人與妖魔鬼怪們同框爭奇鬥豔，非常精彩。

當地孩童還會用空罐頭、樹枝充當樂器，在路上向往來車輛獻唱，換取糖果或零錢，家家戶戶桌上的耶誕晚宴也充分體現菲律賓文化的中西交融，有西式的沙拉、烤火雞、中式的春卷、年糕等等，最不可或缺的重頭戲，就是菲律賓特有的烤乳豬與紅燒肉。

接著12月來臨的九日彌撒可以說是最為重要的環節之一，這個傳統從西班牙傳到菲律賓，期間菲律賓人會接連數日於凌晨4點做雞鳴彌撒，直到12月24日的子夜彌撒為止，當地人相信，只要能夠完成連續9晚的望彌撒活動，所許的願望就會成真，到當地的話，不妨試著許下此生最重要的願望。

12月中旬還有每年必定舉辦的巨型燈籠節，固定在菲律賓的聖費爾南多市舉行，甚至讓這座城市被稱作「菲律賓的耶誕節之都」，當地巨型燈籠直徑至少長達4.5公尺，在耶誕節前的九日彌撒期間，這些燈籠會出現在各個禮拜堂、街道遊行、公園等地方，好不熱鬧。

只有親身到訪菲律賓，才會知道菲律賓的聖誕節有多好玩，帶著家人、愛人在這個特別的日子裡，去一趟菲律賓感受世界上最長天數的耶誕節吧！

菲律賓家家戶戶桌上的耶誕晚宴也充分體現菲律賓文化的中西交融，有西式的沙拉、烤火雞...
菲律賓家家戶戶桌上的耶誕晚宴也充分體現菲律賓文化的中西交融，有西式的沙拉、烤火雞、中式的春卷、年糕等等，最不可或缺的重頭戲，就是菲律賓特有的烤乳豬與紅燒肉。 圖／菲律賓觀光部台灣分處
分享
星形燈籠 - 菲律賓聖誕節特有的標誌物件。 圖／菲律賓觀光部台灣分處
星形燈籠 - 菲律賓聖誕節特有的標誌物件。 圖／菲律賓觀光部台灣分處
分享
菲律賓巨燈節繽紛美麗的巨大聖誕燈飾裝置總吸引人潮駐足觀賞。 圖／菲律賓觀光部台...
菲律賓巨燈節繽紛美麗的巨大聖誕燈飾裝置總吸引人潮駐足觀賞。 圖／菲律賓觀光部台灣分處
分享

菲律賓耶誕節

延伸閱讀

耶誕節來趟古道之旅 體驗不一樣的耶誕記憶

北韓兩度測飛彈引擎 南韓研判耶誕節前再挑釁

寒冬必備！星巴克「耶誕雪人巧克力那堤」12月...

好心疼！弱勢童耶誕願望寫「肚子餓 想要乾糧、...

毛孩友善耶誕城 21日來開趴

菲律賓1到10月外國旅客成長15% 台灣居第...

相關新聞

邊境查驗連兩周不合格 IKEA隨行杯塑化劑濃度超標

2019-12-10 11:59

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

耳下3公分正夯！學凱亞、茱蒂蒙換上學生妹短髮耍帥

2019-12-09 18:47

抗寒商品 首注意「安全防護裝置」

2019-12-10 14:17

再也不怕天冷 回家來杯熱咖啡暖心

2019-12-10 14:15

傳遞幸福的滋味！冬至「桂冠湯圓」連接家人情感的橋樑

2019-12-10 13:47

初戀好滋味！一芳復刻版「巨峰葡萄水果茶」12月18日強勢回歸

2019-12-10 13:08

設施無限暢玩！ 兒童新樂園「一日票」優惠至12月31日

2019-12-10 12:41

史努比 X Cath Kidston聯名系列 12月21日又來推坑了！

2019-12-10 12:35

讓閱讀輕鬆愜意的益品書屋 抽全年免費入館

2019-12-10 12:33

耶誕節來趟古道之旅 體驗不一樣的耶誕記憶

2019-12-10 12:26

「新竹福源冰火湯圓」、「紅豆食府5色湯圓」 7-ELEVEN冬至大推獨家創新吃法

2019-12-10 12:15

台鐵便當可望飛上天 空廚業者有興趣加盟

2019-12-10 12:14

寒冬必備！星巴克「耶誕雪人巧克力那堤」12月11日新上市

2019-12-10 12:04

「進擊的巨人」VR雲霄飛車！日本環球影城1／21登場

2019-12-10 11:38

健康節能當道 台北建材展大金空調展演全方位解決方案

2019-12-10 11:29

麥當勞極選松露系列回歸「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」新登場

2019-12-10 11:06

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 10:59

絕對抱緊處理！156cm巨大萊恩玩偶Q炸、還有大夜燈陪睡

2019-12-10 10:38

安以軒扮荷花仙子 為夏姿．陳獻出第一支舞　　

2019-12-10 10:12

買除濕機 最高退稅1200元

2019-12-10 00:38

美炸！隱身屏東南州糖廠打卡店 舊倉庫變身白色咖啡屋

2019-12-09 20:51

你愛哪種紅色調？愛馬仕餐瓷系列 提前慶祝農曆新年

2019-12-09 18:14

愛買線上雙12購整點優惠 任天堂Switch限時5折搶購

2019-12-09 18:08

初戀感零嘴！「紅烏龍煉乳爆米花」雙重享受一次滿足

2019-12-09 18:02

蝦皮購物12.12狂歡生日慶 iPhone 11 Pro Max一元搶標

2019-12-09 17:27

Off-White曝光亞洲限定YOURS TRULY系列 經典設計7200元就可入手

2019-12-09 17:26

ROYCE’耶誕限定巧克力 童趣插畫包裝可愛到捨不得吃

2019-12-09 17:23

PRADA、GUCCI賣文具 好想全部打包回家！

2019-12-09 17:15

寶珀表聯手高登打造全新形象店 首推「心繫海洋」特展傳遞品牌精神

2019-12-09 17:10

momo引進「未來肉」 網購、超商、餐廳嚐未來飲食趨勢

2019-12-09 16:16

寒假強檔「江戶風華-五大浮世絵師展」 穿越時空親眼見證浮世繪之美

2019-12-09 15:54

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

雙12前有優惠！日本玩東北來回含稅3千、溫哥華2萬有找

2019-12-09 14:47

環團促加嚴PM10標準 環保署：將與日韓一致且比美嚴格

2019-12-09 14:46

防寒防雨 潮流冬靴無敵

2019-12-09 14:20

傻勁和熱誠是最好的招牌 義大利度蜜月選這家旅行社準沒錯

2019-12-09 13:31

繼光香香雞慶祝新開店 12月13日起連續三天香香炸雞免費送

2019-12-09 13:21

迪士尼超夯「奇奇蒂蒂」、「史迪奇」不倒翁！迎接2020新年滿滿好運

2019-12-09 12:44
看更多

熱門文章

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

恐致9年半交通黑暗期？北捷民汐線環評初審又卡關

2019-12-09 20:01

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

2019-12-10 09:00

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

2019-12-09 16:04

剛冷完又要小變天 氣象局：東北季風來 明北、東轉溼涼

2019-12-10 09:18

英國狗媽媽一次產下21隻寶寶 直逼金氏世界紀錄

2019-12-09 16:26

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 10:59

低溫特報 5縣10日清晨估10度以下

2019-12-09 22:32

北捷票價爭議 「維持社福優惠」

2019-12-10 01:24

耳下3公分正夯！學凱亞、茱蒂蒙換上學生妹短髮耍帥

2019-12-09 18:47

指教授冒名參賽領補助被校方否認 科大生：我沒那麼傻

2019-12-09 22:59

每日星座運勢／雙魚愛與不愛直接說　財運水漲船高

2019-12-10 00:00

恐9年交通黑暗期 民生汐止線環評再卡

2019-12-10 01:24

來台旅客再創新高 旅遊業者吐露真實感受

2019-12-10 11:46

影／遊2020台灣燈會搭客運 有安全密碼「12345」

2019-12-10 10:46

超商微波便當996年後過期 網笑倒：投胎10次還可以吃

2019-12-09 17:32

他買9顆巧克力驚比牛肉貴 網虧當一日盤子

2019-12-09 16:08

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280定期票

2019-12-09 15:51

第200萬名日客今來台 她最期待喝珍奶、參拜龍山寺

2019-12-09 16:46

寒假春節出國 90年次役男出境要先申請核准

2019-12-09 15:21

修眉不是現代人專利？ 148年前平埔族女性也會修眉

2019-12-09 21:11

冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

2019-12-09 16:00

過度補眠變周一症候群 錯誤睡眠迷思影響生理時鐘

2019-12-09 15:51

【心情點滴】陳雯莉／她的牙，她的傷

2019-12-10 06:00

設施無限暢玩！ 兒童新樂園「一日票」優惠至12月31日

2019-12-10 12:41

【思念之情】任珮鳳／雞蛋花開時

2019-12-10 06:00

美炸！隱身屏東南州糖廠打卡店 舊倉庫變身白色咖啡屋

2019-12-09 20:51

不只女性受影響 婦產科女醫請老公去打HPV疫苗

2019-12-09 16:36

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

2019-12-10 00:02

來台旅客人次又將破紀錄 業者：不代表觀光總產值增加

2019-12-10 11:38

健康主題館／動錯又吃錯 肌少症纏上熟齡族

2019-12-10 00:47

第200萬日客來台 最想喝珍奶

2019-12-10 00:13

日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次

2019-12-09 16:16

公路緊急電話淪醉漢續攤專用…每次響起 都讓人傻眼

2019-12-10 11:00

邊境查驗連兩周不合格 IKEA隨行杯塑化劑濃度超標

2019-12-10 11:59

法鼓山新年春聯開放索取 聖嚴法師手書「培福有福」

2019-12-10 01:59

PRADA、GUCCI賣文具 好想全部打包回家！

2019-12-09 17:15

觀光局國旅組長懸缺兩個月 莊靜真不畏壓力回鍋

2019-12-10 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top