全球最長耶誕季在這 9月開始播耶誕歌曲、掛耶誕飾品

菲律賓巨燈節燦爛奪目的巨大聖誕燈飾裝置總吸引人潮駐足觀賞。 圖／菲律賓觀光部台灣分處 分享 facebook 歡慶耶誕節，全球都在瘋，但要比歐美還長的，則是在菲律賓。

菲律賓有八成以上的人口是天主教的信徒，耶誕節是他們一年之中最重要的節日，有獨特的過節習俗，當地耶誕節融合土著、西班牙、美國、歐洲與華人的文化；奇特的是，菲律賓人竟然都是從每年9月就開始準備耶誕節，一直歡慶到隔年1月。

期間節日接連慶祝，包括：九日彌撒、聖誕狂歡、主顯節、黑面拿薩勒盛宴、聖嬰節以及巨型燈籠節等節日，當地一整年竟有超過四分之一的時間都在過耶誕節，讓旅客不想過都不行。

每年9月開始，菲律賓人如出一轍前往各大賣場，還沒開始過節，賣場湧動的人潮就已經顯出濃厚的節慶味了，百貨公司與商場也是從9月就開始掛滿耶誕節裝飾，播放耶誕歌曲，10月中旬的時候，還會看到萬聖節與耶誕節的裝飾同時出現在商場與住宅街道上，耶誕老人與妖魔鬼怪們同框爭奇鬥豔，非常精彩。

當地孩童還會用空罐頭、樹枝充當樂器，在路上向往來車輛獻唱，換取糖果或零錢，家家戶戶桌上的耶誕晚宴也充分體現菲律賓文化的中西交融，有西式的沙拉、烤火雞、中式的春卷、年糕等等，最不可或缺的重頭戲，就是菲律賓特有的烤乳豬與紅燒肉。

接著12月來臨的九日彌撒可以說是最為重要的環節之一，這個傳統從西班牙傳到菲律賓，期間菲律賓人會接連數日於凌晨4點做雞鳴彌撒，直到12月24日的子夜彌撒為止，當地人相信，只要能夠完成連續9晚的望彌撒活動，所許的願望就會成真，到當地的話，不妨試著許下此生最重要的願望。

12月中旬還有每年必定舉辦的巨型燈籠節，固定在菲律賓的聖費爾南多市舉行，甚至讓這座城市被稱作「菲律賓的耶誕節之都」，當地巨型燈籠直徑至少長達4.5公尺，在耶誕節前的九日彌撒期間，這些燈籠會出現在各個禮拜堂、街道遊行、公園等地方，好不熱鬧。