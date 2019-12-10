史努比 X Cath Kidston聯名系列 12月21日又來推坑了！

擁有許多粉絲的史努比（Snoopy）即將迎接七十歲生日，最近陸續能見到相關的聯名商品輪番上市，這回輪到英倫印花品牌Cath Kidston，趁著耶誕節前推出一系列超可愛的品項，包括包款、服裝、居家用品等，讓這隻永遠都那麼年輕的可愛狗狗陪大家過節。
Cath Kidston史努比聯名系列（Cath Kidston X Peanuts Snoopy）主打「DREAM」、「HAPPY」、「LOVE」三大正能量主題，靈感來自史努比復古漫畫封面，並加上滿版的花朵、星星、愛心元素，營造出很有節慶氛圍的華麗復古設計。商品網羅手提袋、手提肩背包、後背包、皮夾、衛衣、洋裝、水壺、馬克杯以及童裝等等，預計12月21日於全台8個Cath Kidston櫃點正式上市。
此外，Cath Kidston耶誕節也推出The Christmas Morning主題系列商品，特別打造出1930年代油畫為靈感的Oxford Rose印花、刻劃璀璨星空的Midnight Stars印花以及描繪英國鄉間小村莊慶典情景的Christmas Village印花，在當中可以找到經典的玫瑰元素、閃耀的星光和熱鬧的團聚時光，特別繽紛可愛，而形象照中那種耶誕節一早醒來和家裡狗狗搶著拆禮物的情景更是溫馨有趣。
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