史努比 X Cath Kidston聯名系列 12月21日又來推坑了！

擁有許多粉絲的史努比（Snoopy）即將迎接七十歲生日，最近陸續能見到相關的聯名商品輪番上市，這回輪到英倫印花品牌Cath Kidston，趁著耶誕節前推出一系列超可愛的品項，包括包款、服裝、居家用品等，讓這隻永遠都那麼年輕的可愛狗狗陪大家過節。

Cath Kidston史努比聯名系列（Cath Kidston X Peanuts Snoopy）主打「DREAM」、「HAPPY」、「LOVE」三大正能量主題，靈感來自史努比復古漫畫封面，並加上滿版的花朵、星星、愛心元素，營造出很有節慶氛圍的華麗復古設計。商品網羅手提袋、手提肩背包、後背包、皮夾、衛衣、洋裝、水壺、馬克杯以及童裝等等，預計12月21日於全台8個Cath Kidston櫃點正式上市。