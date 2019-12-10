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「新竹福源冰火湯圓」、「紅豆食府5色湯圓」 7-ELEVEN冬至大推獨家創新吃法

2019-12-10 12:15聯合報 記者陳立儀／即時報導

12月22日冬至到，看準應景及低溫商機，7－ELEVEN門市、預購共推出10款以上的湯圓搶市，並大玩創意吃法，除了常見的芝麻、花生口味之外，今年推出源自港式正宗流沙包奶黃餡的「桂冠流沙湯圓」，預購更推出「新竹福源桂花蜜冰火湯圓」、「紅豆食府五福開運湯圓」、「上口美食新竹福源雙喜湯圓」等3款獨家新品；時下正夯的「起酥爆漿湯圓」，用氣炸鍋搭配桂冠湯圓、起酥皮就能DIY。

根據7－ELEVEN統計，冬至當天是湯圓銷售的最高峰，銷量可較平日成長8倍以上，消費者最愛的TOP 3口味依舊是經典不敗的芝麻、花生、鮮肉湯圓。

近期在網路、媽媽社團中掀起高度討論的「起酥爆漿湯圓」，因製作方法簡單，僅需氣炸鍋、起酥皮、湯圓，不用一滴油就能做出超美味的爆漿湯圓，7－ELEVEN年菜預購誌中的明星商品氣炸鍋，不到3周就熱賣超過7,000台，等於平均一天狂銷超過300台，可搭配桂冠流沙湯圓、芝麻、花生及鮮肉口味湯圓，12月31日前7－ELEVEN門市桂冠、義美湯圓第2件6折（價低者折扣）。

7－ELEVEN年菜預購推出「紅豆食府五福開運湯圓」、「新竹福源桂花蜜冰火湯圓」、「上口美食新竹福源雙喜湯圓」等3款獨家商品，其中「新竹福源桂花蜜冰火湯圓」每份有芝麻、花生兩種口味，消費者可自行烹煮熱騰騰的湯圓後，鋪放在冰沙上，最後淋上酸甜的桂花蜜，冷熱交錯、入口淡淡桂花香；「紅豆食府五福開運湯圓」則有黃、紅、黑、綠、白等5種繽紛色系，內餡包裹芝麻核桃、抹茶紅豆、花生杏仁3種口味，好吃又好看，最適合網美拍攝IG打卡美照。

看準懶人商機，7－ELEVEN也推出可搭配湯圓的即食甜湯，像是優菓甜坊首度攜手紅豆食府推出經典中式甜湯「紅豆紫米湯」，由紅豆食府監製，重現餐廳現煮口感，熬煮紅豆鬆軟綿密，搭配紫米甜而不膩，特別設計可微波加熱的特殊碗型，在門市購買不到1分鐘就能享用，也可買回家與煮好的湯圓做搭配；另有「桂冠辻利日式雙享甜湯組」，是栗子紅豆湯搭配辻利抹茶包餡小湯圓的聯名商品。

桂冠辻利日式雙享甜湯組，售價245元。圖／7－ELEVEN提供
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優菓甜坊紅豆紫米湯，售價49元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN年菜預購獨家推出「新竹福源桂花蜜冰火湯圓」，售價209元，2020年1月16日前任選兩件95折、3件92折。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN門市、預購共推出10款以上的湯圓搶市，用氣炸鍋就能簡單做出時下最夯的「起酥爆漿湯圓」。 圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN年菜預購獨家推出「紅豆食府五福開運湯圓」，售價219元，2020年1月16日前任選兩件95折、3件92折。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN年菜預購獨家推出「上口美食新竹福源雙喜湯圓」，售價188元，2020年1月16日前任選兩件95折、3件92折。圖／7－ELEVEN提供
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