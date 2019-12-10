「進擊的巨人」VR雲霄飛車！日本環球影城1／21登場

自2015年首度舉辦至今的日本環球影城「Universal Cool Japan 2020」，即將於2020年1月21日登場，今年共計有「進擊的巨人」、「名偵探柯南」、「魯邦三世」，以及「魔物獵人」等4大主題。其中進擊的巨人將會有史上首次的「XR雲霄飛車」，讓玩家跟著調查兵團一起飛馳，其他各主題也都有全新的遊樂設施，帶給玩家不同的感受。

今年已經邁入第6年的「Universal Cool Japan 2020」，乃是日本環球影城所舉行的盛大活動，活動將於1月21日至6月28日舉行。原作連載10週年的「進擊的巨人」，本次將首次以「XR乘車遊」的型態登場。玩家可以戴上VR眼鏡，伴隨著雲霄飛車的重力和速度，一起體驗跟著調查兵團在真實大小的巨人前飛來飛去的刺激感。

自2017年以來，每年都有登場的「名偵探柯南」主題活動，本次將推出「4種真實世界」，為史上最多。包括有密室逃脫的「名偵探柯南THE ESCAPE」，還有首度推出的「名偵探柯南×好萊塢美夢」雲霄飛車，另外還有推理挑戰以及推理餐廳。

至於第二次登場的「魯邦三世」，此次由真人角色演出，帶來史上第一次的「街頭實境娛樂表演」，讓旅客們可以真實體驗到魯邦三世的世界。睽違2年再度登場的「魔物獵人」，將以9月發售的「魔物獵人世界：Iceborne」為舞台，透過VR技術，打造史上第一個次世代型遊樂設施。預計將於2020年登場。