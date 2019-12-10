麥當勞極選松露系列回歸「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」新登場

「松露」不僅是高檔美食代表，亦常用於製作醬料及調味上，特殊的香氣讓老饕們著迷。台灣麥當勞「Signature極選系列」不斷挑戰高檔食材，讓消費者品嘗美食級的漢堡，自12/11起至明年1/14止，將去年好評熱銷的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」強勢回歸，更首度推出「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」，圈粉松露控！

起源於4000年前的松露，在蘇美文明時期就有被食用的紀錄，被譽為「舌尖上的鑽石」，與鵝肝、魚子醬並列「世界三大珍饈」。台灣麥當勞自2018首度推出「松露蕈菇安格斯黑牛堡」，便受到消費者熱烈歡迎，短短五週即帶來1成業績成長。根據調查，有近2成國人不吃牛肉，為讓更多饕客能品嚐松露獨特的香味與美味，除了「松露蕈菇安格斯黑牛堡」經典回歸，同步推出新品「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」，滿足更多顧客的飲食習慣。