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麥當勞極選松露系列回歸「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」新登場

2019-12-10 11:06聯合報 記者張芳瑜／即時報導

「松露」不僅是高檔美食代表，亦常用於製作醬料及調味上，特殊的香氣讓老饕們著迷。台灣麥當勞「Signature極選系列」不斷挑戰高檔食材，讓消費者品嘗美食級的漢堡，自12/11起至明年1/14止，將去年好評熱銷的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」強勢回歸，更首度推出「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」，圈粉松露控！

起源於4000年前的松露，在蘇美文明時期就有被食用的紀錄，被譽為「舌尖上的鑽石」，與鵝肝、魚子醬並列「世界三大珍饈」。台灣麥當勞自2018首度推出「松露蕈菇安格斯黑牛堡」，便受到消費者熱烈歡迎，短短五週即帶來1成業績成長。根據調查，有近2成國人不吃牛肉，為讓更多饕客能品嚐松露獨特的香味與美味，除了「松露蕈菇安格斯黑牛堡」經典回歸，同步推出新品「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」，滿足更多顧客的飲食習慣。

限期供應的「松露蕈菇安格斯黑牛堡」、「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」特選100%四盎司紐澳安格斯黑牛、嫩煎鷄腿，以高溫鎖住肉汁加上香煎蘑菇及熱炒洋蔥，搭配頂級義大利松露油、松露醬，最後放上一片濃香的切達起司，再蓋上熱烤布里歐麵包，每一口咬下都能享受松露帶來的鑽石級美味。

麥當勞極選系列「松露蕈菇安格斯黑牛堡」 單點129元；經典套餐179元。圖／麥當...
麥當勞極選系列「松露蕈菇安格斯黑牛堡」 單點129元；經典套餐179元。圖／麥當勞提供
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麥當勞大獲好評的極選系列松露蕈菇回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞大獲好評的極選系列松露蕈菇回歸。圖／麥當勞提供
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麥當勞極選系列「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」 單點129元；經典套餐179元。圖／麥當勞...
麥當勞極選系列「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」 單點129元；經典套餐179元。圖／麥當勞提供
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麥當勞義大利

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