生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

瘋狂雙12也掃進飯店！凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」推出「瘋狂雙12」優惠專案，凡西元生日有3個「1」或3個「2」的民眾，就能以1212元的超瘋狂價錢入住飯店豪華景觀客房，一人符合資格兩人同行；此外，配合觀光局延長至明年1月底的秋冬旅遊補助計劃再現折千元，每人僅需106元即可輕鬆入住，還能以299元加購原價值千元的超熱門飯店冒險活動設施。

「瘋狂雙12」優惠專案將於12/11中午12點開跑，限時36小時限時限量搶購。

位在西拉雅國家風景區的「台南趣淘漫旅」，鄰近龜丹溫泉與東山咖啡，還可至梅嶺登山健行，一探台南三大自然奇景之一獵鷹尖，欣賞洋紅風鈴木與山茶花。飯店位處全台最大的曾文水庫園區之中，有遼闊水景可欣賞，也能搭乘環湖遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。飯店內還設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能一口氣體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

「瘋狂雙12」活動網址：https://tainan.chamcham.com.tw/news/ins.php?index_id=237

飯店諮詢專線：06-575-3333。

台南趣淘漫旅「瘋狂雙12」

銷售日期：2019/12/11 12:00~2019.12.12 23:59

住宿日期：2020年1~3月周日到五 (春節、連續假日不適用)

活動規則：西元生日內有3個1或3個2，即可享以1212平日雙人入住豪華景觀客房乙晚(例:1993/11/23→3個1；1992/2/26→3個2)，搭配秋冬補助每人只要106元

專案贈送：曾文水庫門票、停車費