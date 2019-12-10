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影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

生活中難免遇到水管阻塞，但陳年且深藏在建物內管線的汙垢，有時連水電工都束手無策，國立勤益科技大學詹敏照因此著手研究，發現利用高壓水柱和切削頭能有效清理，進而發明「水管疏通裝置」，還獲德國紐倫堡國際發明展金牌獎。

年僅23歲的詹就讀於勤益科大學碩士班，因老家在南投縣從事營造業，常跟著進出工地，從中體認到水管因埋在牆內或地下，一不小心堵塞恐得挖牆鑿地換新，或得影響建物外觀的改接明管，促使他思考要如何不破壞建築就能徹底通水管。

詹指出，堵塞水管除了毛髮，最主要仍是因為國人習慣直接沖洗將碗盤上的油汙，而非先擦拭再洗，使油汙在管線內皂化狀況嚴重，汙垢經年累月一層層堆積下，最後直接塞住水管，因此才會出現水管堵塞的問題。

而皂化後的汙垢雖能堵住水流，卻又不是堅硬得無法清除，因此向校內老師請益，並與團隊夥伴評估使用強力水柱，因此利用軟水管搭配旋轉高壓水流和切削頭，附掛攝影鏡頭的「水管疏通裝置」，且代表台灣參加德國紐倫堡國際發明展。

德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團長沈毓豪說，該發明透過前後拉伸動作能穿梭狹小、彎曲管路間，藉水流旋轉和切削清理水管，還能從攝影鏡頭查看堵塞情況，判讀後續清理路線或方式，因此較傳統工法更能有效的疏通堵塞的水管。

這項「水管疏通裝置」發明因相當實用，且能解決生活常見的堵塞麻煩因此獲評審青睞，不僅在德國紐倫堡國際發明展奪金，並已申請專利；副縣長陳正昇則頒獎表揚詹為南投爭光，詹也透露已有廠商表達技術合作意願，未來可望量產上市。

國立勤益科技大學詹敏照發明「水管疏通裝置」在德國紐倫堡國際發明展奪金，並申請專利...
國立勤益科技大學詹敏照發明「水管疏通裝置」在德國紐倫堡國際發明展奪金，並申請專利，可望量產上市。記者賴香珊／攝影
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國立勤益科技大學詹敏照發明「水管疏通裝置」在德國紐倫堡國際發明展奪金，並申請專利...
國立勤益科技大學詹敏照發明「水管疏通裝置」在德國紐倫堡國際發明展奪金，並申請專利，可望量產上市。記者賴香珊／翻攝
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發明展德國攝影

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