美炸！隱身屏東南州糖廠打卡店 舊倉庫變身白色咖啡屋

屏東過去是製糖的重要據點，其中，屏東南州糖廠是最南端的糖廠，隨著糖業沒落，糖廠大多數轉型為觀光工廠，提供遊客觀光。除了可以吃到好吃的糖廠枝仔冰外，有間白色咖啡屋名為ma-mom-mom隱身在其中，裝潢設計相當簡約，除了可以喝到特色咖啡外，還有用台灣在地新鮮農產、水果做成磅蛋糕，很適合在這裡度過溫暖下午。

搭乘火車到南州車站，走路只要約10分鐘左右，就抵達南州糖廠。而ma-mom-mom是間便是隱藏在南州糖廠的咖啡店，由舊的糖廠倉庫改建而成，老舊與新潮之間的連結，凸顯了咖啡廳獨有風格。打開拉門進去後別有洞天，入眼是滿滿的「白」，從桌子、燈到天花板，鮮明的簡約風格，明明是在溫暖的南台灣，卻彷彿有種踏入北歐國家的錯覺。

ma-mom-mom的老闆以前曾設立木器品牌，認識太太結婚後，決定回到小時候成長的南州生活，結合兩人專業，將ma-mom-mom作為木工工房的同時，也是一間咖啡館。而這也是為什麼這間咖啡廳會在一片白色物品當中，讓人有種溫暖感，因為仔細一看會發現有許多老闆自造的木製道具或小物，瞬間意識到那樣的溫暖，原來是來自於手作的溫度。

咖啡廳內提供各種飲品及磅蛋糕，食材大多數使用台灣在地食材，像是芝麻拿鐵用的就是台灣在地芝麻，崁頂百年麻油工廠精製而成，香氣相當濃郁。檸檬用的則是屏東產的檸檬做成原汁，整顆帶皮鮮榨，香氣濃郁，喝起來又新鮮。

茶的部份則是有用愛爾蘭製作，來自非洲肯亞茶葉，改良自阿薩姆的品種，茶香濃郁，尾韻又不會過苦，入口後茶香迴盪在口中，相當值得一喝。咖啡則有各種特殊風味，像是百香咖啡、柚柚咖啡、西西里咖啡等。價位平均落在90元到120元左右。

ma-mom-mom

營業時間：10:30~17:30（周二公休）