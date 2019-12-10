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淘寶雙12必掃爆品 1元抽機票、愛瘋11、Switch

2019-12-10 00:00文／ 黎詩彥

年終將近，正是溫馨送禮、犒賞自己寵愛家人的時節，雙12就是要買好買滿！送禮要送什麼才能送到心坎裡？現在，不用再想破頭、苦思到睡不著，淘寶台灣隆重推出「禮享生活簡單淘」雙12年終大賞，除了祭出年度最超值價格以外，還推出超人氣送禮推薦清單，要讓民眾「簡單淘到禮享(理想)生活」！不信？帶你看看

淘灣臺灣雙12年終大賞推出人氣好禮大賞。 圖／淘寶台灣 提供
淘灣臺灣雙12年終大賞推出人氣好禮大賞。 圖／淘寶台灣 提供
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超狂必掃爆品清單，聽我的，買它！
進入十二月，已感受到一波波寒流的威力。挑一件佐丹奴知名品牌修身連帽外套送男友，暖心又實惠，絕對是不敗的選擇！各款手機都通用的旗艦新品真無線藍牙耳機，也是許多人心中的夢幻逸品。年度夯品氣炸鍋，還沒入手嗎？趁著雙12解鎖氣炸鍋新低價，還附保固一年，送禮自用兩相宜。

女性朋友想要寵愛自己，Jurlique茱莉蔻耶誕限定款小蒼蘭接骨木活膚露奧倫納素極效保濕精萃露beautyblender®原創美妝蛋光耀鑽石限量組……都有爆殺優惠，可以趁便宜掃一波，更是聖誕交換禮物的好選擇。思薇爾內衣卡西歐指定錶款也有超甜價，把握機會除舊佈新，迎接新年添好運。日用品冰雪奇緣珪藻土超吸水地墊老媽麻辣火鍋拌麵Samsonite行李箱……，這類一定用得到的禮品，最適合務實主義者。

多款超值爆品清單助攻，年終送禮送到心坎裡。 圖／淘寶台灣 提供
多款超值爆品清單助攻，年終送禮送到心坎裡。 圖／淘寶台灣 提供
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一元送機票，全天狂灑激省優惠
延續雙11的「1元淘寶」豪氣大放送，淘寶台灣在雙12一樣誠意滿滿，先端出預熱好康讓民眾暖暖身。消費者只要於12/6至12/12，每天只要用一元下單，即可參加法國巴黎來回機票抽獎，12/12 23:59前於淘寶台灣官方粉絲團【淘寶台灣 Taobao Taiwan】公布中獎名單。

「1元淘寶」活動強勢回歸！獎項包括法國機票、iPhone 11等。 圖／淘寶台灣...
「1元淘寶」活動強勢回歸！獎項包括法國機票、iPhone 11等。 圖／淘寶台灣 提供
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民眾於雙12當天購物，還可享有淘寶商城滿額 79 折、首1小時7折狂歡、首12名下單完成支付的超級快手可享5折優惠、全天狂灑 $699-$80 折扣碼，就是要讓消費者買得過癮，錯過就要後悔一年！若是手指動得不夠快，搶不到折扣也沒關係，雙12活動期間數萬商品超商取貨免運費，怎麼買怎麼省，選擇7-ELEVEN超取付款，還有暖心咖啡免費喝，就是要把消費者寵到天邊，熬夜剁手都要買買買啊！

線上刷卡免手續費，滿額現賺 $1212
淘寶台灣也與各家銀行合作，線上刷卡免手續費，刷GOGO卡不限金額最高回饋5%，刷台新信用卡滿$1212現折$120。刷指定銀行信用卡最高回饋19%，還可享滿額$1212刷卡金、分期0利率等優惠。年終送禮，輕鬆嗨購零負擔，一定要把握雙12這一波！

淘寶台灣雙十二攻略頁
http://taobao.ec/HAP22

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