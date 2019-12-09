愛買線上雙12購整點優惠 任天堂Switch限時5折搶購

延續雙11購物熱潮，愛買線上購物樂天平台雙12檔期推出整點下殺商品優惠，最低41折起，其中亮點激殺品非任天堂Switch莫屬，雙12當天17:00將推出限時5折搶購活動。

愛買表示，「任天堂Nintendo Switch主機」今年雙11檔期總銷量將近300台，為滿足遊戲控們，愛買線上購物特別在雙12檔期多備5倍的貨量，讓任天堂Switch在雙12開檔首日(12/2)就創下單日銷量成長2倍佳績。

即日起至12月16日09:59愛買線上購物樂天平台歡慶雙12，祭出全館折扣、整點下殺和熱銷大家電限時下殺等多項雙12優惠活動，除了全館超過2萬件民生商品享95折優惠，單筆結帳滿499元超商取貨免運費； 還有天天整點下殺商品41折起；同時全館超過600項大家電限時9折配送到府。