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蝦皮購物12.12狂歡生日慶 iPhone 11 Pro Max一元搶標

2019-12-09 17:27聯合報 記者黃筱晴／即時報導

年底購物節特別多，雙11才剛結束，雙12檔期又接著來掏空消費者錢包。蝦皮購物推出「12.12狂歡生日慶」，自11月27日暖身至今，已創下近四成訂單成長，延續雙11「最強娛樂電商」狂吸買氣的威力，這次再注入千萬級購物專家的導購戰力，並正式發展「蝦小編」跨界聯名商品，以雙重策略力拼訂單翻倍！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攻略，照著以下四招做最優惠！首先，從12月12日0時起，七個整點時段推出五折爆品，iPhone 11 Pro、PS4主機、SEIKO賽車表、蘭蔻超未來肌因賦活露等統統五折起；另外，自12月12日凌晨1點起，抓緊「1元奪寶戰」時段，包括iPhone 11 Pro Max 64GB、GoPro Hero 8、LONGCHAMP 小羊皮包、RIMOWA 21吋登機箱等，1元即有機會搶到。接著，12月12日中午12點起，蝦皮直播攜手理膚寶水、禾聯家電、DR.WU、小麥購物等旗艦品牌，並與多位購物專家、YouTuber合作，進行12小時購物馬拉松直播，直播期間限定商品激殺1.2折、多款商品12元起，也別錯過。最後，別忘了準備好聯名信用卡，包括飛利浦、宏碁、三星等指定店家，於雙12當天祭出最高20%的購物金回饋，搭配國泰世華蝦皮聯名卡加碼最高30%回饋，三星Galaxy Note10+最高可省近5,000元。

蝦皮購物今日也搶先公佈首屆「蝦選之夜」壓軸大獎，被選中可進入獨家賣場的300位VIP，除了將獲得全站5折券、0元免運券、百元折扣券大禮包，於雙12當日累計消費金額最高的VIP，更可獨享「蝦皮免運黑卡」，365張0元免運券天天都能買。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」再推多款夯品限時搶購只要1元。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物首度跨界阿舍食堂打造「蝦皮拌拌麵」搶攻百億規模的快煮麵市場。圖／蝦皮購物...
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蝦皮購物雙12持續推出廣受好評的生日特別版In-app遊戲。記者黃筱晴／攝影
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蝦皮購物首屆「蝦選之夜」壓軸大獎為「蝦皮免運黑卡」，贏家獨得365張0元免運券。...
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蝦皮購物全面優化直播功能，打造12小時直播購物馬拉松殿堂。圖／蝦皮購物提供
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直播蝦皮購物雙11

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