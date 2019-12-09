Off-White曝光亞洲限定YOURS TRULY系列 經典設計7200元就可入手

Off-White將於12月10日推出亞洲四地限定YOURS TRULY系列服飾、配件。圖／Off-White提供 分享 facebook

害怕花了大錢卻和他人撞衫的消費者看過來，高端潮牌Off-White又推出了亞洲限定款的T恤、配件和連帽上衣，以黑、白色調為主，點綴鮭魚粉的運用，加上經典的Logo設計，最低只要7,200元就可入手。

Off-White YOURS TRULY系列黑色立領短袖T恤11,500元。圖／Off-White提供 分享 facebook

當紅的高端潮牌Off-White熱門的單品，時常一推出就會被秒殺，特別是與Nike聯名的鞋款，都幾乎是奇貨可居的狀態，有錢還不一定買得到。而且，Off-White在開了台北店之後，還曾經推出了台北限定款，同樣受到品牌粉絲的瘋搶，漏夜排隊，不到一天就銷售一空。但每一季，Off-White都會推出特別限定款，則是潮流玩家們的最愛，除了數量較少不易撞衫之外，還有機會買到跟主線不同的設計。最新的YOURS TRULY系列就是專門限定於台北、新加坡、雅加達及吉隆坡四地銷售的款式，將於12月10日上市，除了充滿趣味性外，同時體現Off-White追求高質量以及對奢華服飾的重視。

Off-White YOURS TRULY系列白色短袖T恤10,900元。圖／Off-White提供 分享 facebook

全新的YOURS TRULY系列，包括了連帽上衣、T恤、漁夫帽和涼鞋、短褲等品項，價格自7,200元起。採用黑、白色和鮭魚粉色為主色調，以彩色膠帶圖騰詮釋品牌經典圖案，連帽上衣和T恤正面印有「YOURS TRULY」字樣；黑色復古水洗牛仔短褲，則帶有Off-White™標誌性的箭頭印花，其圖案上面有一條 「tape」，採用亮彩的絲網印刷技法製成。另外，YOURS TRULY系列還包含分別標有“「RIGHT」和「LEFT」的白色涼鞋，以及一頂能與其他單品搭配的漁夫帽，整個系列以一條藍色膠帶覆蓋著品牌圓形標誌作為串聯。

Off-White YOURS TRULY系列黑色短袖襯衫24,300元。圖／Off-White提供 分享 facebook

Off-White YOURS TRULY系列鮭魚粉連帽上衣18,300元。圖／Off-White提供 分享 facebook