ROYCE’耶誕限定巧克力 童趣插畫包裝可愛到捨不得吃

每年12月最受歡迎的零食或耶誕贈禮莫過於巧克力，超市量販業者精選海內外特色巧克力禮盒，今年家樂福獨家引進來自屏東的台灣之光得獎品牌巧克力限量販售，全聯有多款粉紅浪漫紅寶石巧克力甜點及費列羅臻品巧克力甜點禮盒，city’super則是即起開賣ROYCE’耶誕期間限定包裝巧克力，提供巧克力控嘗鮮及送禮新選。

根據ROYCE’銷售數據顯示，在耶誕節、跨年及情人節等節慶商機帶動下，每年12月至隔年2月為巧克力熱銷旺季，銷量佔全年近半數以上。今年city’super開賣的4款耶誕期間限定包裝巧克力，分別是充滿童趣耶誕插畫包裝的「香醇牛奶巧克力及濃郁白巧克力口味醇巧克力」禮盒，各20枚620元；擁有可愛的耶誕老人及麋鹿等節慶氛圍包裝的「耶誕節限定香醇牛奶口味生巧克力」520元/盒；還有包裝上印有雪花圖樣的「冬季限定包裝牛奶口味生巧克力」520元/盒，都是非常適合做為交換禮物的好選擇。其中「旋轉耶誕老人裝飾球」580元，打開來滿滿都是ROYCE’耶誕限定以及今年熱銷口味巧克力，是ROYCE’愛好者不容錯過的商品。

家樂福12月11至24日推出的巧克力特展，展出超過200支國內外熱門巧克力，其中最夯的就是接連獲得ICA(International Chocolate Award World) 世界巧克力大賽亞太區可可豆大獎，來自屏東優秀小農品牌：福灣、曾志元、小雨果、JL、TC巧鋪巧克力商品，這次在全台指定分店上架的屏東可可台灣巧克力系列商品，包含獨家上架的台灣曾志元純黑巧克力(售價1580元)，以及台灣TC巧鋪黑巧克力(售價890元)與台灣福灣巧克力(售價380元)等5家品牌共15款巧克力，不但手工限量且包裝設計具質感。