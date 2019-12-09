親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

PRADA、GUCCI賣文具 好想全部打包回家！

2019-12-09 17:15聯合報 記者吳曉涵／即時報導

時尚精品拓展業務範圍，從最普遍的美妝、香水進化到文具用品，以更多消費者可以負擔得起的價格享受品牌質感。PRADA最新店中店企劃PRADA ESCAPE系列即將登台，除了展出靈感來自旅程、戶外露營的特殊店裝與主題商品之外，更攜手日本知名文具品牌MIDORI推出一系列獨家文書用品，充滿PRADA設計風格，也呼應PRADA ESCAPE系列概念。

1950年創立的MIDORI以生產紙製品起家，精緻高檔的設計讓書寫變成一種精美的享受。這次與PRADA的合作，為品牌最標誌性的旅行者筆記本換上壓印PRADA Logo的皮革外衣，內頁補充也以PRARA 2020早春廣告的花朵主題創作，簡約優雅，其他也推出金屬原子筆和金屬書籤等。全部品項售價500到4,500元，在PRADA台北101旗艦店內期間限定販售。

另一義大利時尚品牌GUCCI也曾推出過文具商品，近年幾度攜手日本雜誌打造限量的緹花布Logo筆記本，推出之時就曾掀起一波搶購潮。紐約的GUCCI書店Gucci Wooster，也販售購物袋、鉛筆套裝、筆記本、便利貼等店內獨家限定商品，是造訪紐約的時尚迷不可錯過的朝聖店鋪之一。而在佛羅倫斯的古馳花園，同樣也販售著該店限定版的鉛筆、筆記本、火柴盒等等，每個造型都非常可愛，讓人想全部打包回家！

GUCCI近年幾度攜手日本雜誌打造限量的緹花布Logo筆記本，推出之時就曾掀起一...
GUCCI近年幾度攜手日本雜誌打造限量的緹花布Logo筆記本，推出之時就曾掀起一波搶購潮。圖／摘自IG
分享
紐約的Gucci Wooster也販售購物袋、鉛筆套裝、筆記本、便利貼等店內獨家...
紐約的Gucci Wooster也販售購物袋、鉛筆套裝、筆記本、便利貼等店內獨家限定商品。圖／Gucci提供
分享
Gucci近年幾度攜手日本雜誌打造限量的緹花布Logo筆記本，推出之時就曾掀起一...
Gucci近年幾度攜手日本雜誌打造限量的緹花布Logo筆記本，推出之時就曾掀起一波搶購潮。圖／摘自IG
分享
PRADA最新店中店企劃PRADA ESCAPE系列即將登台，更攜手日本知名文具...
PRADA最新店中店企劃PRADA ESCAPE系列即將登台，更攜手日本知名文具品牌MIDORI推出一系列獨家文書用品。圖／PRADA提供
分享
筆記本內頁補充，500元。圖／PRADA提供
筆記本內頁補充，500元。圖／PRADA提供
分享
佛羅倫斯的古馳花園同樣也販售著該店限定版的鉛筆、筆記本、火柴盒等等，每個造型都非...
佛羅倫斯的古馳花園同樣也販售著該店限定版的鉛筆、筆記本、火柴盒等等，每個造型都非常可愛，讓人想全部打包回家！圖／摘自pinterest
分享
佛羅倫斯的古馳花園同樣也販售著該店限定版的鉛筆、筆記本、火柴盒等等，每個造型都非...
佛羅倫斯的古馳花園同樣也販售著該店限定版的鉛筆、筆記本、火柴盒等等，每個造型都非常可愛，讓人想全部打包回家！圖／摘自pinterest
分享
PRADA最新店中店企劃PRADA ESCAPE系列即將登台，更攜手日本知名文具...
PRADA最新店中店企劃PRADA ESCAPE系列即將登台，更攜手日本知名文具品牌MIDORI推出一系列獨家文書用品。圖／PRADA提供
分享
黑色皮革筆記本，3,000元。圖／PRADA提供
黑色皮革筆記本，3,000元。圖／PRADA提供
分享
紐約的GUCCI書店Gucci Wooster，也販售購物袋、鉛筆套裝、筆記本、...
紐約的GUCCI書店Gucci Wooster，也販售購物袋、鉛筆套裝、筆記本、便利貼等店內獨家限定的商品，是造訪紐約的時尚迷不可錯過的朝聖店鋪之一。圖／摘自refinery29
分享

PRADA品牌

延伸閱讀

圖騰越復古越時髦！盤點DIOR、GUCCI、...

GUCCI餐廳摘下米其林一星 招牌漢堡必須...

蒼白老婦與年輕模特兒相擁 Gucci推出粉絲...

高雄「長腿叔叔」傳愛石門 每月寄書、文具陪讀

全球限量700組！ Prada for ad...

獨／復興SOGO太狂！GUCCI將進駐「精品...

相關新聞

你愛哪種紅色調？愛馬仕餐瓷系列 提前慶祝農曆新年

2019-12-09 18:14

愛買線上雙12購整點優惠 任天堂Switch限時5折搶購

2019-12-09 18:08

初戀感零嘴！「紅烏龍煉乳爆米花」雙重享受一次滿足

2019-12-09 18:02

蝦皮購物12.12狂歡生日慶 iPhone 11 Pro Max一元搶標

2019-12-09 17:27

Off-White曝光亞洲限定YOURS TRULY系列 經典設計7200元就可入手

2019-12-09 17:26

ROYCE’耶誕限定巧克力 童趣插畫包裝可愛到捨不得吃

2019-12-09 17:23

寶珀表聯手高登打造全新形象店 首推「心繫海洋」特展傳遞品牌精神

2019-12-09 17:10

momo引進「未來肉」 網購、超商、餐廳嚐未來飲食趨勢

2019-12-09 16:16

熱門文章

卡神跌落神壇！封神路步步算計…這下全曝光

2019-12-09 08:00

豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 網友暴動讚：有guts

2019-12-08 21:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top