PRADA、GUCCI賣文具 好想全部打包回家！

時尚精品拓展業務範圍，從最普遍的美妝、香水進化到文具用品，以更多消費者可以負擔得起的價格享受品牌質感。PRADA最新店中店企劃PRADA ESCAPE系列即將登台，除了展出靈感來自旅程、戶外露營的特殊店裝與主題商品之外，更攜手日本知名文具品牌MIDORI推出一系列獨家文書用品，充滿PRADA設計風格，也呼應PRADA ESCAPE系列概念。

1950年創立的MIDORI以生產紙製品起家，精緻高檔的設計讓書寫變成一種精美的享受。這次與PRADA的合作，為品牌最標誌性的旅行者筆記本換上壓印PRADA Logo的皮革外衣，內頁補充也以PRARA 2020早春廣告的花朵主題創作，簡約優雅，其他也推出金屬原子筆和金屬書籤等。全部品項售價500到4,500元，在PRADA台北101旗艦店內期間限定販售。