寶珀表聯手高登打造全新形象店 首推「心繫海洋」特展傳遞品牌精神

從即日起至2020年1月19日為主，寶珀表選在台北老爺形象店，舉辦「心繫海洋」特展。圖／Blancpain提供 分享 facebook

從即日起至2020年1月19日為主，瑞士高級鐘表品牌寶珀表（Blancpain），選在台北老爺形象店，舉辦「心繫海洋」特展。呈現了多年來品牌對於保育海洋的各種用心，以及招牌五十噚腕表的演進，讓消費者能夠體認到寶珀表與海洋生態復育的連結。

寶珀表攜手高登鐘表打造台北第一家非商場的形象店，也是中山商圈的最新型態鐘表專賣店。圖／Blancpain提供 分享 facebook

自1953年世界第一款潛水表五十噚誕生以來，Blancpain就一直關心著我們所處的海洋，還在2014年開始啟動了「心繫海洋」的計畫，而且持續不斷的資助各式的研究。包括了原始海洋考察、腔棘魚探險研究專案、摩納哥親王阿爾貝二世基金會、世界海洋峰會等，來喚醒大眾對海洋的保護意識。而此次Blancpain在台舉辦的特展，是與知名鐘表銷售商高登（Cortina）一同協力，透過影像與文字來呈現這些難得不易的成果。不僅如此，還正式的將高登鐘表第一家路邊店介紹給消費者，提供了最新穎且隱私性十足的賞表空間，未來也會不定期的推出如同「心繫海洋」般的展覽，以饗表迷。

寶珀表攜手高登鐘表打造台北第一家非商場的形象店。圖／Blancpain提供 分享 facebook

為了這次的展覽，Blancpain的全球銷售副總裁Marc Junod先生也特地來台揭幕，他說「過去六十餘年，寶珀都跟海洋有著深厚的連結，希望透過這次展覽，能讓大家受到啟發而加入保育的行列」。針對第一家非商場內的形象店，高登鐘表的董事總經理陳漢林亦表示，這對品牌而言也是一個全新的嘗試，不過由於台北的鐘表銷售成熟，相當看重在地化的經營形式，因此選擇進駐中山商圈，與其他競爭品牌做出區隔化。

寶珀表全球銷售副總裁Marc Junod先生（左）與高登鐘表董事總經理陳漢林（右）替「心繫海洋」展覽揭幕。圖／Blancpain提供 分享 facebook