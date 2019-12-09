第200萬名日客今來台 她最期待喝珍奶、參拜龍山寺

交通部觀光局今天宣布日本來台達成200萬人次里程碑，第200萬名幸運日本旅客是來自日本宮崎縣的溝口綾子，搭乘中華航空119號班機從日本鹿兒島抵達桃園機場。

溝口綾子表示，這是她第一次到台灣，與母親、姐姐、姐夫與侄子隨同日本mrt Radio的主持人坂井淳子帶領的「Go﹗Go﹗Wide」團體共47人來台，將在台北市區、九份與十分等地觀光旅遊，最期待到充滿正能量的龍山寺參拜，並品嘗珍珠奶茶、台灣美食。

她說，台灣人很熱情友善，雖然與日本在文化上有些相近，但異國感更為強烈，也是此次選擇到台灣觀光旅遊的最主要原因。

觀光局長周永暉表示，日本來台旅客在今年12月成功突破200萬人次的里程碑，最要感謝所有台灣民眾扮演好主人的角色，與觀光產業提供優質台灣旅遊商品，因為大家的合作努力才能交出這張漂亮的成績單。

為迎接這位幸運旅客，觀光局準備多樣台灣好禮，包括中華航空提供日本不限航點國際線機票2張、台灣高鐵3日周遊券2張與葛瑪蘭客運票交通券；另台北美侖商旅、台北萬豪酒店、台中永豐棧酒店、台南老爺行旅、高雄國賓大飯店、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地渡假飯店、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館等飯店也贊助住宿券。