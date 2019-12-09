momo引進「未來肉」 網購、超商、餐廳嚐未來飲食趨勢

「未來肉」話題正夯，momo富邦媒引進全球知名未來肉類品牌「Beyond Meat」，宣告於momo電視購物、momo購物網、全家便利商店、里仁等虛實通路都能便利購得；另外，Beyond Meat也與多家飯店、餐廳，像是MOS BURGER、TGI FRIDAYS、Royal Host樂雅樂、FOLIO HOTEL等合作，推出更多元餐點選擇，讓消費者輕鬆嚐鮮。

Beyond Meat的產品是由豌豆、甜菜根、椰子油等100%天然食材研發製成，營養價值甚至媲美肉類食品，內含與肉類食品相同的蛋白質、脂肪、水與微量礦物質四大重要元素，同時零膽固醇、無激素、無抗生素，也非基因改造的植物肉製品，透過台灣教授謝富弘的關鍵技術，更能讓Beyond Meat具有與肉類激似的肌肉紋理、纖維與口感。除了兼顧健康，產品製程中，也降低了因畜養動物而產生的大量碳排放，同時有效減少99%用水、93%土地使用率與46%能源使用。不只為了素食者，更能讓肉食者享受健康、友善環境的美味，市場發展備受看好。