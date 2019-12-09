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寒假強檔「江戶風華-五大浮世絵師展」 穿越時空親眼見證浮世繪之美

2019-12-09 15:54聯合新聞網 udn售票網

圖／©Nakau Collection授權、時藝多媒體提供
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相信浮世繪是許多人聽過，但卻未曾親眼目睹的一種日本傳統繪畫藝術。2020年1月18日起至4月19日止，由時藝多媒體主辦、日本神戶新聞社協辦，將於國立中正紀念堂一展廳舉辦【江戶風華–五大浮世絵師展】。本展將以浮世繪國寶級大師葛飾北齋為代表，透過百餘幅來自五位江戶時期知名繪師的經典作品，帶您穿越時空，一同探索400年前屬於江戶時期特有的市井百態與浮世繪文化之美。

圖／©Nakau Collection授權、時藝多媒體提供
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本展從活躍於浮世繪界五大繪師中，挑選出146件經典真跡畫作，除對西方印象派畫家有著深遠影響，並憑藉「神奈川沖浪裏」一作受到國際矚目的國寶大師葛飾北齋外，更有以細膩手法描繪美人表情與姿態，稱之為「美人畫泰斗」的喜多川歌麿、擅長役者繪，堪稱「浮世繪史最謎樣之繪者」東州齋寫樂、繪畫風格較為親民、富有人情味並充滿詩意的歌川廣重、以及用豪邁筆觸、大膽鮮豔色彩創作《通俗水滸傳豪傑百八人》而一躍成「武畫者」的歌川國芳。

圖／©Nakau Collection授權、時藝多媒體提供
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展件中除出於國寶級巨匠之手「神奈川沖浪裏」之外，被稱為「黑富士」的「山下白雨」以及「赤富士」的「凱風快晴」也將於展覽中呈現。「凱風快晴」及「百物語 小幡小平次」後續因其他規劃，暫定於2020/04/07提前離台返日。即日起至2020/01/17推出超值優惠單人預售票180元(原價350元)。更多展覽資訊請至「江戶風華-五大浮世絵師展」Facebook粉絲專頁查詢。

展覽資訊

展覽名稱：江戶風華-五大浮世絵師展

展覽日期：2020.01.18(六)~2020.04.19(日)

展覽地點：國立中正紀念堂一展廳

展覽時間：10:00~18:00 (17:30停止售票及入場，除夕、大年初一休館、二二八休館)

購票：udn售票網

國寶展覽資訊中正紀念堂

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