雙12前有優惠！日本玩東北來回含稅3千、溫哥華2萬有找

若是沒有搶到雙11，還可以把握雙12搶便宜，易遊網推出年底最後一波優惠，即日起到12月12日以前，國內外旅遊商品特賣，像是日本東北來回機票含稅2,999元起，西雅圖、溫哥華等最低2萬有找，可以提前入手規畫旅遊行程。

易遊網近日推出雙12限時優惠活動，國際機票部分，日本東北計畫票5日，來回機票含行李最低2,999元起，等於不用3,000元就可以飛日本。此外，加拿大航空美加機票下殺9折起，其中，西雅圖來回含稅16,765元起，飛溫哥華來回含稅19,680元起。澳門航空飛澳門來回4,490元起，酷鳥航空飛曼谷單程含稅1,912元起。

倘若想買機加酒，沖繩自由行4天含稅7,499元起，若是第二人同行，再減少1,212元，等於一個人機票加上住宿只要7,000元。另沖繩租車5人座最低每人699元，即使遇到耶誕、春節、228等連假都不加價。大阪自由行5天含稅11,999元起，其中一晚還入住日本環球影城利蓓薾飯店，走路13分鐘就到環球影城。濟州島自由行4天含稅8,500元起。

國外團體旅遊則是最高現砍半價，像是越南芽莊6天，第2人直接半價，平均團費每人含稅15,675元。冬天最美的童話小鎮合掌村，5天則是含稅20,000元有找，第2人再減1,212元。日本東北藏王樹冰加上銀山溫泉等，5天4夜團費回饋12%，含稅22,792元起。

除了國外旅遊外，近來台灣氣溫冷颼颼，國內旅遊看準溫泉正熱門，台中、苗栗、新竹、花蓮、台南等一日泡湯趣買1送1，2人最低1,999元起。環島花蓮加高雄翰品自由行3天最低4,999元起。環島之星Hello Kitty繽紛列車到台南自由行3日，其中有2晚入住四、五星級酒店，第2人現折1,212元，平均每人5,144元起。