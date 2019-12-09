環團促加嚴PM10標準 環保署：將與日韓一致且比美嚴格

針對環團今天要求環保署比照世界衛生組織，加嚴懸浮微粒（PM10）標準，環保署表示，我國PM10年平均值近三年降幅17%，標準值將跟日本、南韓一致，也比美國聯邦標準嚴格，未來會參考各界意見參考修法。

環保署近日擬加嚴PM10、二氧化硫、二氧化氮、鉛等四大空氣汙染物的品質標準，其中PM10將從年平均值每立方公尺65微克降為50微克。

台灣健康空氣行動聯盟今天舉辦記者會指出，WHO規定PM10年均值每立方公尺不能高於20微克，日平均值則能高於50微克，台灣應盡速修法跟上國際腳步。

環保署表示，PM10年平均值已從103年每立方公尺51.3微克，降低至107年每立方公尺42.6微克，降幅達17%。PM10所致紅害站日數則從103年322站日數，降低至107年的48站日數，降幅達85%。

針對環團要求加嚴PM10標準，環保署表示，WHO建議各國訂定空氣品質標準，應考量當地空氣品質對於人體健康風險、汙染源現況、確實可行技術、社會及經濟發展等相關因素。而依美國訂定空品標準的經驗，在全國年平均達成符合標準值後，才務實啟動研討下一階段目標的工作。

環保署說，目前我國參考WHO建議的第二階段過渡目標，研擬修正PM10空氣品質標準為24小時值每立方公尺100微克、年平均值50微克，此標準值與日本及南韓的PM10標準值一致，更嚴於美國聯邦標準。

環保署說，空氣品質準修正草案已於今年5月18日辦理預告，並召開3次公聽研商會議，廣泛蒐集各界意見。未來將持續參考各界意見，配合國際管制趨勢，完成空氣品質標準修正工作。