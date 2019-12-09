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繼光香香雞慶祝新開店 12月13日起連續三天香香炸雞免費送

2019-12-09 13:21聯合報 記者張芳瑜／即時報導

繼光香香雞為慶祝全球滿350間門市，12/11又將於台北西門誠品及12/20台中新時代再增加2家新展店，分別於12/13至12/15連續三天在台北「西門誠品專櫃」舉辦前50名中份香香炸雞免費，為了讓粉絲們吃好吃滿，活動三日不限人次到門市可享大份香香炸雞99元超值優惠(原價130元)。

繼光香香雞表示，西門店一直是全台最具人氣的門市，而看好西門町商圈假日人潮，將於12/11新增「西門誠品專櫃」，並採用四代店全新形象。而台中火車站近日來也是市政府積極優化的重點，並也成為大型展場區，因此有鑑於未來台中火車站周邊的集客力將提升，繼光香香雞便於鄰近後火車站的「大魯閣新時代」B1，開設全新門市，期許兩間新開店能為集團帶動1至2成左右的來客成長動能，也讓繼光香香雞於年底正式達46間店，預計明年展店速度將加快，上看60間店持續增進展店動能。

另外，鄰近台中後火車站的「台中新時代專櫃」12/20開幕後，12/27至12/29連續三日也同樣舉辦前50名中份香香炸雞免費，及不限人次大份炸雞99元活動。繼光香香雞預計在兩家新開店活動中，總計共將送出300份香香炸雞，在跨年前夕能邀眾粉絲同樂。

看好西門町商圈人潮，繼光香香雞12/11新增「西門誠品專櫃」。圖／繼光香香雞提供
看好西門町商圈人潮，繼光香香雞12/11新增「西門誠品專櫃」。圖／繼光香香雞提供
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台北西門誠品專櫃及台中新時代專櫃預計總計將送出300份免費炸雞。圖／繼光香香雞提...
台北西門誠品專櫃及台中新時代專櫃預計總計將送出300份免費炸雞。圖／繼光香香雞提供
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