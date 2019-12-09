50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

天后王菲終於再度現身，宣布成為HR赫蓮娜頂級保養品全球代言人，日前她包上頭巾，以「不科學」的無瑕疵面貌現身，讓網友不敢相信天后已經50歲了，她在記者會上，也首度曝光自己的保養秘訣，到底是如何凍齡的呢？

HR赫蓮娜以「繃帶霜」聞名全球，不管是白繃帶或是黑繃帶，其絕佳的抗老修護技術，讓許多人一用就愛上，王菲也在記者會上坦言，之前只用過HR赫蓮娜的睫毛膏，在代言之前，要求親自試用，對於試用結果，她以「一見鐘情」來形容，也難怪她願意代言。

王菲現身代言的50歲零瑕疵面容，也成為網友熱議焦點，直問說「到底怎麼保養的？」、「是花了多少錢？」

王菲也曝光自己的保養秘訣，大家快來學一學。

秘訣一、嚴格挑選保養品：貴不是重點，適合自己才重要

王菲對於要用在臉上的保養品，可以說非常嚴格挑選，對她來說，保養品的價格貴不貴、是否有名，都不是重點，而是在適不適合自己，因此她代言HR赫蓮娜之前，一定要自己用過，覺得很棒，才能推薦給大家。

秘訣二、保養最重視補水、保濕