親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44聯合報 記者劉小川／台北即時報導

天后王菲終於再度現身，宣布成為HR赫蓮娜頂級保養品全球代言人，日前她包上頭巾，以「不科學」的無瑕疵面貌現身，讓網友不敢相信天后已經50歲了，她在記者會上，也首度曝光自己的保養秘訣，到底是如何凍齡的呢？

HR赫蓮娜以「繃帶霜」聞名全球，不管是白繃帶或是黑繃帶，其絕佳的抗老修護技術，讓許多人一用就愛上，王菲也在記者會上坦言，之前只用過HR赫蓮娜的睫毛膏，在代言之前，要求親自試用，對於試用結果，她以「一見鐘情」來形容，也難怪她願意代言。

王菲現身代言的50歲零瑕疵面容，也成為網友熱議焦點，直問說「到底怎麼保養的？」、「是花了多少錢？」

王菲也曝光自己的保養秘訣，大家快來學一學。

秘訣一、嚴格挑選保養品：貴不是重點，適合自己才重要

王菲對於要用在臉上的保養品，可以說非常嚴格挑選，對她來說，保養品的價格貴不貴、是否有名，都不是重點，而是在適不適合自己，因此她代言HR赫蓮娜之前，一定要自己用過，覺得很棒，才能推薦給大家。

秘訣二、保養最重視補水、保濕

保養的功能這麼多，王菲強調自己最重視補水、保濕，這也是保養最基礎，但也很多人都忘記的一個基礎步驟，當肌膚的保濕做得好，後續的抗老等保養，也能比較有效。

王菲代言HR赫蓮娜，現身記者會。圖／摘自新浪微博
王菲代言HR赫蓮娜，現身記者會。圖／摘自新浪微博
分享
50歲的王菲，臉上幾乎看不到瑕疵。圖／摘自新浪微博
50歲的王菲，臉上幾乎看不到瑕疵。圖／摘自新浪微博
分享
50歲的王菲，臉上幾乎看不到瑕疵。圖／摘自新浪微博
50歲的王菲，臉上幾乎看不到瑕疵。圖／摘自新浪微博
分享
王菲代言HR赫蓮娜，現身記者會。圖／摘自新浪微博
王菲代言HR赫蓮娜，現身記者會。圖／摘自新浪微博
分享
王菲成為頂級保養品HR赫蓮娜的全球代言人。圖／摘自新浪微博
王菲成為頂級保養品HR赫蓮娜的全球代言人。圖／摘自新浪微博
分享
50歲的王菲，以包頭巾的造型現身代言HR赫蓮娜記者會。圖／摘自新浪微博
50歲的王菲，以包頭巾的造型現身代言HR赫蓮娜記者會。圖／摘自新浪微博
分享

抗老睫毛膏

延伸閱讀

與謝霆鋒婚事近了？王菲罕見透露「結婚標準」

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「...

冬天皮膚乾擦乳液就好？8誤區只會讓症狀更嚴重

花335萬念瑞士貴族學校 王菲女兒曬數學空白...

王菲、謝霆鋒復合5年驚傳分手 經紀公司回應

是命運，也是權力的遊戲－傾倒眾生的不凋玫瑰

相關新聞

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

《一年生》絕美植物日曆 給你366天的療癒新生活！

2019-12-09 11:35

不讓艾莎獨秀！犀牛盾推玩具總動員聯名護殼全都想入手

2019-12-09 11:31

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01

鮮肉男星肖戰帥戴Gentle Monster新眼鏡 網：第一次覺得近視真好！

2019-12-09 10:52

大摩威士忌+星級名廚 101至高享受

2019-12-09 00:55

限量聯名！美妝也瘋「冰雪奇緣2」

2019-12-09 00:50

iPhone 11降4千 漫遊下殺88元

2019-12-09 00:46

冬季護心…賀寶芙營養師提倡飲食「三多三少」

2019-12-09 00:43

遠東餐廚達人賽決賽／惜食主題、送冠軍訪美 接軌國際

2019-12-09 00:19

遠東餐廚達人賽決賽／醜食材變佳餚 徐旭東：學生不輸飯店

2019-12-09 00:16

Volkswagen T-Cross 跨界風格自己作主

2019-12-08 23:36

BMW 750Li xDrive 大老闆也能尬一下

2019-12-08 23:30

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

犇放和牛宴 霸氣、迷你任你挑

2019-12-08 13:24

道地韓式炸雞 來台搶灘

2019-12-08 13:24

廣東老菜 私房好滋味

2019-12-08 13:24

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍

2019-12-07 22:53

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57
看更多

熱門文章

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

【初老心情】大眼蛙／養眼人生

2019-12-09 06:00

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

【生活的風景】王錫璋／晾曬的工作服

2019-12-09 06:00

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top