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《一年生》絕美植物日曆 給你366天的療癒新生活！

2019-12-09 11:35聯合報 消費中心／即時報導

即將邁入2020年，新的一年你想用什麼方式過日子呢？今年年末新光三越特別找來花店一隅有花和金曲視覺設計師顏伯駿合作推出2020《一年生》植物日曆－新光三越獨家組合，把植物與文字作結合，透過日曆的形式放在生活的每一天，每天介紹一種植物、一句小語與一則生活指南，讓366種植物天天撫慰你的心！

《一年生》植物日曆。（圖／新光三越提供）
《一年生》植物日曆。（圖／新光三越提供）
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小編為讓大家擁有療癒的2020，特別和新光三越爭取獨家限定組要送網友！！現在只要加入UDN Style粉絲專頁，並在抽獎PO文下留言「一年之中你最喜歡到新光三越度過哪個節日？最想跟誰一起過？」，Tag好友就有機會抽中《一年生》植物日曆，超級限量千萬不要錯過唷！

若沒抽中也不要難過，即日起至12/31，新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP會員只要下載新光三越APP並扣會員點數2,000點或會員點數20點加價590元(市價960元)就能快速換購，數量有限換完為止喔。

每天一種植物插畫、一句小語與一則生活指南。（圖／新光三越提供）
每天一種植物插畫、一句小語與一則生活指南。（圖／新光三越提供）
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每天一種植物插畫、一句小語與一則生活指南。（圖／新光三越提供）
每天一種植物插畫、一句小語與一則生活指南。（圖／新光三越提供）
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【活動說明】

◎活動時間：即日起至12月12日14:00止。

◎得獎獎項：新光三越獨家限定組

（❶一年生植物日曆 + ❷外盒 + ❸紙架+ ❹新光三越限定版明信片 +新光三越限定版植物書籤）

◎活動方式：

1.加入UDN Style粉絲團

2.分享本活動粉絲團貼文

3.留言回答+tag：「一年之中你最喜歡到新光三越度過哪個節日？最想跟誰一起過？」

◎得獎公布： 12月12日 18:00

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼、寄送地址含郵遞區號）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com，贈品將於12月份寄送完成。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答

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