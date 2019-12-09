台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

近年手搖飲市場蓬勃發展，美味奶茶更是很多人必點品項之一，市售多以奶茶為基底，分為加入「鮮奶」或「奶精」兩大類，日前有名網友在PTT論壇發問，自己熱愛奶茶類飲品，但礙於有乳糖不耐症，只能選擇「奶精茶」享用，有沒有同樣是奶精茶愛好者推薦商家？話題一出，引發網友們熱烈討論。

原Po在PTT提問，說自己有乳糖不耐症，只要喝鮮奶茶或XX拿鐵，就會放屁整天加澇賽，只能點奶精茶，「有沒有人知道手搖飲的奶精茶最好喝是哪一家？」網友討論後最終結果出爐，由「五十嵐」及「天仁茗茶」獲選最推薦店家，有人說「50嵐 奶精茶比鮮奶茶好喝+1」、「天仁913真的不錯」、「五十嵐的奶精奶茶跟鮮奶茶我都很喜歡~不過很看店員泡的功力」、「天仁奶精綠超讚」、「50嵐 童年的味道XDD」、「五十嵐，但很多年沒喝了，它奶精含量很驚人，很可怕，很讚」。