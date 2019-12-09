鮮肉男星肖戰帥戴Gentle Monster新眼鏡 網：第一次覺得近視真好！

中國鮮肉男星肖戰因為演出了古裝劇「陳情令」而爆紅，有著精緻的五官加上183公分的身高，讓他成為各個時尚精品的寵兒。近期Gentle Monster在北京開設概念旗艦店，就邀請了他參觀品牌為了新店而設的裝置，並演繹了全新系列的眼鏡與墨鏡，帥照一曝光，也讓他的粉絲都瘋狂了！
來自韓國時尚眼鏡品牌Gentle Monster近期在北京開設了一個顛覆過往的旗艦概念店，以「數位-模擬 未來」為主題，展現未來技術進步之後，人類移民至火星的生活。為了這家創新的概念店，Gentle Monster便邀請了多位男星到店上參訪，除了欣賞精心打造的裝置展覽之外，並且還演繹了2020年最新的墨鏡與光學眼鏡系列。其中一位就是目前中國人氣最高的鮮肉男星肖戰，他以黑、白異材質拼接的造型現身，並且配戴了2020 MY MARS新品，帥照一曝光果然引起粉絲的熱烈討論，甚至有網友回應「第一次覺得近視真好！」。而同款的光學眼鏡、墨鏡，立即在網路上缺貨，說明了肖戰的影響力。
不僅有新生代的肖戰捧場Gentle Monster的北京旗艦概念店，曾經被媒體譽為「中國四大小生」之一的陳坤，也以深棕色罩衫搭配同色工作褲、軍靴出席活動。陳坤略帶頹廢的打扮加上2020 MY MARS光學眼鏡的搭配，呈現了衝突的視覺效果，粉絲們也對他的造型給予高評價，「氣質隨著年齡增長，有增無減」、「坤哥這造型還真帥，跟小鮮肉一樣」。
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