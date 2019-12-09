鮮肉男星肖戰帥戴Gentle Monster新眼鏡 網：第一次覺得近視真好！

中國男星肖戰現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國鮮肉男星肖戰因為演出了古裝劇「陳情令」而爆紅，有著精緻的五官加上183公分的身高，讓他成為各個時尚精品的寵兒。近期Gentle Monster在北京開設概念旗艦店，就邀請了他參觀品牌為了新店而設的裝置，並演繹了全新系列的眼鏡與墨鏡，帥照一曝光，也讓他的粉絲都瘋狂了！

中國男星肖戰現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國男星肖戰現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

來自韓國時尚眼鏡品牌Gentle Monster近期在北京開設了一個顛覆過往的旗艦概念店，以「數位-模擬 未來」為主題，展現未來技術進步之後，人類移民至火星的生活。為了這家創新的概念店，Gentle Monster便邀請了多位男星到店上參訪，除了欣賞精心打造的裝置展覽之外，並且還演繹了2020年最新的墨鏡與光學眼鏡系列。其中一位就是目前中國人氣最高的鮮肉男星肖戰，他以黑、白異材質拼接的造型現身，並且配戴了2020 MY MARS新品，帥照一曝光果然引起粉絲的熱烈討論，甚至有網友回應「第一次覺得近視真好！」。而同款的光學眼鏡、墨鏡，立即在網路上缺貨，說明了肖戰的影響力。

中國男星肖戰現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國男星肖戰現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國男星肖戰現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

不僅有新生代的肖戰捧場Gentle Monster的北京旗艦概念店，曾經被媒體譽為「中國四大小生」之一的陳坤，也以深棕色罩衫搭配同色工作褲、軍靴出席活動。陳坤略帶頹廢的打扮加上2020 MY MARS光學眼鏡的搭配，呈現了衝突的視覺效果，粉絲們也對他的造型給予高評價，「氣質隨著年齡增長，有增無減」、「坤哥這造型還真帥，跟小鮮肉一樣」。

中國男星陳坤現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國男星陳坤現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國男星陳坤現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

中國男星陳坤現身Gentle Monster旗艦概念店，並演繹2020 MY MARS新品。圖／摘自Gentle Monster微博 分享 facebook

2020 MY MARS系列LETO D01光學鏡框，約7,000元。圖／摘自Gentle Monster官網 分享 facebook