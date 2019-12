耶誕商戰開打 美式居家品牌限時7折

冷冽的冬日氣息中,瀰漫著歲末過節的縷縷期待感,迎接一年中最浪漫夢幻的季節,美式居家品牌Crate and Barrel今年推出多達近400件耶誕商品,並自即日起至12月18日推出7折優惠。同時,12月15日和12月21日在台北信義微風門市、台中大遠百門市,品牌會員消費滿千元,即可享有一件節慶限定禮物包裝服務。

Crate and Barrel今年推出的400件耶誕商品,包含餐碗盤器皿、香氛蠟燭、擺設家飾、烘焙道具、耶誕樹飾品、布織品與耶誕禮品…等。

不同於過往傳統的紅、綠、金,2019年Crate and Barrel以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成基礎色調,呈現寧靜恬適的北歐風格,強調不經意低調的耶誕裝飾點綴,營造出沈穩收斂卻溫暖的節慶居家風格。

但,除了恬靜自然風格,耶誕最應景的經典紅綠搭配,依舊是經典,因能立刻給人熱鬧喜悅的過節氛圍,加上可愛童趣的插畫或是北歐的松柏圖騰,彷彿耶誕老公公隨時來訪,為全家人打造如童話故事般的耶誕回憶。

Crate and Barrel建議,可將紅綠色搭上金屬消光黑或陶石器的花器,讓材質更有層次,也在傳統的基調上翻玩輕現代的節慶風格。若想挑脫傳統,則可在中性寧靜的基調中加入輕奢華元素,像是金屬、玻璃、大理石冷調材質混搭粉彩珠光色,便是時尚又帶有歲末過節儀式感,成熟大人系的時髦節慶氛圍。

至於如何在琳瑯滿目,讓人眼花撩亂的各式耶誕物件中進行挑選呢?Crate and Barrel建議掌握「耶誕飾品」、「閃耀燈光」、「季節植物」三大訣竅,便能展現融入日常又不傷腦費力改造的節慶氣氛。

其中,耶誕飾品包括:麋鹿、耶誕樹型擺飾、雪花圖騰燭台,或是耶誕樹上的各式可愛吊飾,就能帶出過節感,暖調材質如:耶誕襪、厚針織批毯、抱枕、檯布等布織品,更能營造舒心療癒氛圍。

閃耀燈光的營造,則可以是搖曳的燭火、閃爍燈飾添增情境光暈,灑上歲末的一抹夢幻浪漫,在冷冽的季節添增溫度。

另外,季節植物也具有畫龍點睛之效,除了耶誕樹外,冬青、柏樹、紅莓、松果…等應景植物,不論是花圈、成束或是隨興地穿插地鋪設於桌面,都能透過注入大自然元素,賦予節慶感與生命力。