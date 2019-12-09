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耶誕商戰開打 美式居家品牌限時7折

2019-12-09 10:04經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

冷冽的冬日氣息中，瀰漫著歲末過節的縷縷期待感，迎接一年中最浪漫夢幻的季節，美式居家品牌Crate and Barrel今年推出多達近400件耶誕商品，並自即日起至12月18日推出7折優惠。同時，12月15日和12月21日在台北信義微風門市、台中大遠百門市，品牌會員消費滿千元，即可享有一件節慶限定禮物包裝服務。

Crate and Barrel今年推出的400件耶誕商品，包含餐碗盤器皿、香氛蠟燭、擺設家飾、烘焙道具、耶誕樹飾品、布織品與耶誕禮品…等。

不同於過往傳統的紅、綠、金，2019年Crate and Barrel以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成基礎色調，呈現寧靜恬適的北歐風格，強調不經意低調的耶誕裝飾點綴，營造出沈穩收斂卻溫暖的節慶居家風格。

但，除了恬靜自然風格，耶誕最應景的經典紅綠搭配，依舊是經典，因能立刻給人熱鬧喜悅的過節氛圍，加上可愛童趣的插畫或是北歐的松柏圖騰，彷彿耶誕老公公隨時來訪，為全家人打造如童話故事般的耶誕回憶。

Crate and Barrel建議，可將紅綠色搭上金屬消光黑或陶石器的花器，讓材質更有層次，也在傳統的基調上翻玩輕現代的節慶風格。若想挑脫傳統，則可在中性寧靜的基調中加入輕奢華元素，像是金屬、玻璃、大理石冷調材質混搭粉彩珠光色，便是時尚又帶有歲末過節儀式感，成熟大人系的時髦節慶氛圍。

至於如何在琳瑯滿目，讓人眼花撩亂的各式耶誕物件中進行挑選呢？Crate and Barrel建議掌握「耶誕飾品」、「閃耀燈光」、「季節植物」三大訣竅，便能展現融入日常又不傷腦費力改造的節慶氣氛。

其中，耶誕飾品包括：麋鹿、耶誕樹型擺飾、雪花圖騰燭台，或是耶誕樹上的各式可愛吊飾，就能帶出過節感，暖調材質如：耶誕襪、厚針織批毯、抱枕、檯布等布織品，更能營造舒心療癒氛圍。

閃耀燈光的營造，則可以是搖曳的燭火、閃爍燈飾添增情境光暈，灑上歲末的一抹夢幻浪漫，在冷冽的季節添增溫度。

另外，季節植物也具有畫龍點睛之效，除了耶誕樹外，冬青、柏樹、紅莓、松果…等應景植物，不論是花圈、成束或是隨興地穿插地鋪設於桌面，都能透過注入大自然元素，賦予節慶感與生命力。

同時，Crate and Barrel還有一系列holiday together過節靈感系列活動，12月15日在台中大遠百門市的節慶派對料理、台北信義微風門市的森林北歐風耶誕花圈，以及12月21日台北信義微門市的耶誕鮮花餐桌佈置。

Crate and Barrel在12月15日和12月21日在台北信義微風門市、...
Crate and Barrel在12月15日和12月21日在台北信義微風門市、台中大遠百門市，品牌會員消費滿千元，即可享有一件節慶限定禮物包裝服務。 圖／Crate and Barrel提供
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Crate and Barrel建議，可將紅綠色搭上金屬消光黑或陶石器的花器，讓...
Crate and Barrel建議，可將紅綠色搭上金屬消光黑或陶石器的花器，讓材質更有層次，也在傳統的基調上翻玩輕現代的節慶風格。 圖／Crate and Barrel提供
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Petaluma 風燈。 圖／Crate and Barrel提供
Petaluma 風燈。 圖／Crate and Barrel提供
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不同於過往傳統的紅、綠、金，2019年Crate and Barrel以純淨白、...
不同於過往傳統的紅、綠、金，2019年Crate and Barrel以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成基礎色調，呈現寧靜恬適的北歐風格，強調不經意低調的耶誕裝飾點綴，營造出沈穩收斂卻溫暖的節慶居家風格。 圖／Crate and Barrel提供
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Days of Christmas餐盤12入附盤架。 圖／Crate and ...
Days of Christmas餐盤12入附盤架。 圖／Crate and Barrel提供
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