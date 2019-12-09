親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50聯合新聞網 綜合報導

JO MALONE絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水100ml只要台幣3699元。圖擷自f...
JO MALONE絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水100ml只要台幣3699元。圖擷自facebook
分享

美式賣場好市多Costco）經常不定時推出價格優惠的產品，吸引不少人爭相搶購，近日有民眾發現，好市多悄悄開賣深受女性喜愛的香水品牌JO MALONE，且一罐只要3699元，比找代購還便宜，讓網友們又驚又喜，「這一定要手刀去搶！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，桃園南崁costco的JO MALONE絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水100ml原價6500元，現在下殺5.7折，只要台幣3699元，等於便宜2801元，讓網友暴動直呼，「超便宜！」

現場除了JO MALONE之外，還有許多知名品牌，像是Diptyque的杜桑、影中之水50ml只要1999元、miu miu香水100ml只要1999元、寶格麗香水100ml只要1999元，價格超級誘人，讓民眾簡直是買到賺到。

貼文一出，吸引許多網友留言按讚，「寶格麗也太便宜」、「好討厭！最好不要去Costco，去了一定全帶」、「超欠買」。對此，有網友提醒記得查看有效日期，有些產品距離到期日只剩8個月，介意的人要再三考慮，不過有網友表示，「香水不要放在太陽直射的地方，基本上是不會有變質的問題！」

Diptyque杜桑、影中之水50ml只要台幣1999元。圖擷自facebook
Diptyque杜桑、影中之水50ml只要台幣1999元。圖擷自facebook
分享

miu miu香水100ml只要台幣1999元。圖擷自facebook
miu miu香水100ml只要台幣1999元。圖擷自facebook
分享

寶格麗香水100ml只要台幣1999元。圖擷自facebook
寶格麗香水100ml只要台幣1999元。圖擷自facebook
分享

好市多Costco代購

延伸閱讀

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑...

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃...

2天降價760！她怨買貴「好市多鵝絨被」釣出...

男人再壯都「不舉」！網瘋「椅子挑戰」 唯女人...

懲罰女兒接手她IG！ 爸曬「另類自拍」反成網...

130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可...

相關新聞

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44

《一年生》絕美植物日曆 給你366天的療癒新生活！

2019-12-09 11:35

不讓艾莎獨秀！犀牛盾推玩具總動員聯名護殼全都想入手

2019-12-09 11:31

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01

鮮肉男星肖戰帥戴Gentle Monster新眼鏡 網：第一次覺得近視真好！

2019-12-09 10:52

大摩威士忌+星級名廚 101至高享受

2019-12-09 00:55

限量聯名！美妝也瘋「冰雪奇緣2」

2019-12-09 00:50

iPhone 11降4千 漫遊下殺88元

2019-12-09 00:46

冬季護心…賀寶芙營養師提倡飲食「三多三少」

2019-12-09 00:43

遠東餐廚達人賽決賽／惜食主題、送冠軍訪美 接軌國際

2019-12-09 00:19

遠東餐廚達人賽決賽／醜食材變佳餚 徐旭東：學生不輸飯店

2019-12-09 00:16

Volkswagen T-Cross 跨界風格自己作主

2019-12-08 23:36

BMW 750Li xDrive 大老闆也能尬一下

2019-12-08 23:30

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

犇放和牛宴 霸氣、迷你任你挑

2019-12-08 13:24

道地韓式炸雞 來台搶灘

2019-12-08 13:24

廣東老菜 私房好滋味

2019-12-08 13:24

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍

2019-12-07 22:53

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57
看更多

熱門文章

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

【初老心情】大眼蛙／養眼人生

2019-12-09 06:00

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

【生活的風景】王錫璋／晾曬的工作服

2019-12-09 06:00

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top