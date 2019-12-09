好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

JO MALONE絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水100ml只要台幣3699元。圖擷自 facebook 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的產品，吸引不少人爭相搶購，近日有民眾發現，好市多悄悄開賣深受女性喜愛的香水品牌JO MALONE，且一罐只要3699元，比找代購還便宜，讓網友們又驚又喜，「這一定要手刀去搶！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，桃園南崁costco的JO MALONE絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水100ml原價6500元，現在下殺5.7折，只要台幣3699元，等於便宜2801元，讓網友暴動直呼，「超便宜！」

現場除了JO MALONE之外，還有許多知名品牌，像是Diptyque的杜桑、影中之水50ml只要1999元、miu miu香水100ml只要1999元、寶格麗香水100ml只要1999元，價格超級誘人，讓民眾簡直是買到賺到。

貼文一出，吸引許多網友留言按讚，「寶格麗也太便宜」、「好討厭！最好不要去Costco，去了一定全帶」、「超欠買」。對此，有網友提醒記得查看有效日期，有些產品距離到期日只剩8個月，介意的人要再三考慮，不過有網友表示，「香水不要放在太陽直射的地方，基本上是不會有變質的問題！」

Diptyque杜桑、影中之水50ml只要台幣1999元。圖擷自 facebook 分享 facebook

miu miu香水100ml只要台幣1999元。圖擷自 facebook 分享 facebook