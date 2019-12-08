換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

日前，速食連鎖業者「漢堡王」推出超狂優惠，即日起至12/10消費者只要憑麥當勞、肯德基的發票，就可以免費兌換限量1萬份的「義式青醬烤時蔬雞腿堡」或「義式青醬烤時蔬里肌堡」，因兌換速度超乎業者預期，限量漢堡提前被民眾換光光，讓不少粉絲撲空換不到。

不過，漢堡王為了不讓粉絲失望，在臉書上PO文表示：我們人生要大器，不管你現在還在誰的餐廳裡，或是正在排隊隊伍中，我們一樣開放麥當勞及肯德基的「套餐」發票明細兌換「義式青醬烤時蔬雞腿堡」或者「義式青醬烤時蔬里肌堡」到打烊或是門市物料用完！

根據漢堡王最新活動規則指出，出示12/5至12/7的麥當勞及肯德基的套餐發票，12/8至12/10到全台漢堡王門市打烊前都可以換堡，讓那些沒有換到的朋友們享享口福，一樣換起來！全台漢堡王門市都能兌換(機場店&兒童樂園店不適用)。有粉絲看到消息直呼「不愧是王的氣度」、「打烊前衝一波」，此外，漢堡王也預告，雙12購物檔期還會有優惠活動，請粉絲拭目以待。

「漢堡王憑發票換漢堡」

1.每日上午10:30後供應。

2.每人僅可兌換一次，每次限兌換一個漢堡。

3.兌換時需出示發票明細紙本，若破損不全或填載模糊不清，恕不提供兌換。

4.未附明細之紙本發票、電子載具恕不適用。

5.活動限臨櫃兌換，外送恕不適用。