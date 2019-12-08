Qeelin Bo Bo家族成員 再添閃亮嘻哈新勢力

Qeelin Bo Bo系列家族成員大集合，你愛哪一位？圖／Qeelin提供。 分享 facebook 珠寶並非女性專屬的閃亮收藏，當設計融入街頭潮流、甚至是逗趣的擬人化動物造型，珠寶的呈現也可以街頭玩味、不受風格所拘束。向來以可愛熊貓當成創作元素的東方品牌Qeelin，這回透過結合音樂與街頭嘻哈文化，為Bo Bo家族再添全新成員：以18K白金與玫瑰金打造而成的Hip Bo Bo大型吊墜，即將以高級珠寶的形式，在你身上動感走跳！

過往總以黑鑽和白鑽構成可愛熊貓的Bo Bo吊墜，這回戴上棒球帽、胸掛Q字Bling Bling大項鍊，腳踩寬褲潮鞋，化身饒舌搖滾巨星；事實上，這件逗趣吸睛的珠寶配件更有童心暗藏其中：一旦拉起並轉動Hip Bo Bo的頭部，還可隨心情變換，將Hip Bo Bo的手轉換成按讚拇指、手指愛心及勝利V字，自由搭配替換，傳遞比讚、愛與勝利的訊號。