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Qeelin Bo Bo家族成員 再添閃亮嘻哈新勢力

2019-12-08 19:45聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

Qeelin Bo Bo系列家族成員大集合，你愛哪一位？圖／Qeelin提供。
Qeelin Bo Bo系列家族成員大集合，你愛哪一位？圖／Qeelin提供。
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珠寶並非女性專屬的閃亮收藏，當設計融入街頭潮流、甚至是逗趣的擬人化動物造型，珠寶的呈現也可以街頭玩味、不受風格所拘束。向來以可愛熊貓當成創作元素的東方品牌Qeelin，這回透過結合音樂與街頭嘻哈文化，為Bo Bo家族再添全新成員：以18K白金與玫瑰金打造而成的Hip Bo Bo大型吊墜，即將以高級珠寶的形式，在你身上動感走跳！

過往總以黑鑽和白鑽構成可愛熊貓的Bo Bo吊墜，這回戴上棒球帽、胸掛Q字Bling Bling大項鍊，腳踩寬褲潮鞋，化身饒舌搖滾巨星；事實上，這件逗趣吸睛的珠寶配件更有童心暗藏其中：一旦拉起並轉動Hip Bo Bo的頭部，還可隨心情變換，將Hip Bo Bo的手轉換成按讚拇指、手指愛心及勝利V字，自由搭配替換，傳遞比讚、愛與勝利的訊號。

歷來的Bo Bo潮流小夥伴們還包含了美人魚、功夫與雙截棍、滑雪或變身熊貓超人等多種造型，Qeelin始創人暨創意總監Dennis Chan為此分享到：「近年饒舌和hip hop的文化，對主流音樂造成正面的衝擊，同時亦啟發了我對相關文化的興趣。」他進一步指出，Bo Bo是Qeelin其中一個充滿玩心的系列，而這次Hip Bo Bo更以迥異於傳統印象的方式，呈現出高級珠寶的精彩可能。

Qeelin，Super Bo Bo 18K白金鑽石、黑鑽石、黃寶石、藍寶石與紅...
Qeelin，Super Bo Bo 18K白金鑽石、黑鑽石、黃寶石、藍寶石與紅寶石超人造型吊墜，約64萬3,800元，全球限量88件。圖／Qeelin提供。
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Qeelin，Snowboard Bo Bo 18K白金鑽石大型單板滑雪造型吊墜...
Qeelin，Snowboard Bo Bo 18K白金鑽石大型單板滑雪造型吊墜，約68萬200元。圖 ／Qeelin提供。
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Qeelin Hip Bo Bo，白金、玫瑰金鑽石及黑鑽石大型吊墜，約75萬8,...
Qeelin Hip Bo Bo，白金、玫瑰金鑽石及黑鑽石大型吊墜，約75萬8,000元。圖／Qeelin提供。
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