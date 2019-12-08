李冰冰聯手寶齊萊 倡導有責任的生活
「有責任的生活」？聽來貌似是個讓人有點哈嘍的口號，卻是李冰冰在2009年自行創立的公益品牌L.O.V.E的主要宣示！由於李冰冰從2003年開始已積極參與各項改善貧窮、保護瀕臨滅絕物種與環保相關活動，2009年時她創立L.O.V.E，以關愛生命、環境保護為重點，這便顯得更為順理成章。
事實上，L.O.V.E四個英文字母分別代表了李冰冰的公益理念：Life（生命）、Original（創新）、Value（價值）和Earth（地球）。她曾在2018年於直播中參與了穿衣挑戰暖冬的公益計劃，一口氣穿上30多件衣服，其中包含一件20年舊衣，展現不浪費的環保好觀念；2017年她再以大尺度登上雜誌封面，只為宣傳乳癌防治之重要。而她更從2016年開始成為瑞士腕表品牌寶齊萊的代言人，這回則推出寶齊萊馬力龍系列自動日曆L.O.V.E腕表，再度倡議「有責任的生活」，關心地球與環境保育。
腕表的設計主軸聚焦在「葉子」，因為無論樹葉、花草的枝葉，都是生命力的象徵。於是表面上六點鐘方向的小秒針表盤裡充滿了無數的浪漫葉片；而八點鐘方向的小時時標，也像是從枝枒中長出了一片小巧的葉形，寓意生機無限。整只表款並有紅色、湖水綠、珍珠母貝等三種表面成色，表殼並有玫瑰金鑲鑽、半金與精鋼等多種顏色搭配。機芯則使用了CFB 1971自動上鏈機芯，具備時間顯示與42小時動力儲存，並可於後底蓋欣賞到機芯的巧奪天工。
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